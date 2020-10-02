Samanyolu Haber /Gündem / Bu yoklukta tıkır tıkır ödendi: Yandaş müteahhite 1,75 milyar TL! /02 Ekim 2020 14:49

Bu yoklukta tıkır tıkır ödendi: Yandaş müteahhite 1,75 milyar TL!

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ilk yarısına dair 1 milyar 750 milyon TL’yi aşkın "garanti ödemesi" yapıldı.

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Projeyi işleten Otoyol AŞ’ye araç geçişleri yap-işlet-devret modeliyle verilen ihalede belirlenen araç geçişi garantisinin altında kaldığı için ödeme yapıldı.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu, Otoyol Yatırım AŞ işletiyor. Şirkete 29 Eylül salı günü 1 milyar 750-1 milyar 800 milyon TL arasında bir ödeme gerçekleştirildi. Şirket 2020’nin ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesini ise Mart 2021’de kasasında bulacak.

Karayolları, Eylül ayında diğer karayolları müteahhitlerine de yol yapım işlerinden doğan alacakları için 2 milyar TL ödemede bulunmuştu.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ İÇİN DE ÖDEME 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, İÇTAŞ–Astaldi konsorsiyumu işletiyor. 

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, söz konusu ortaklığa 2020 yılının ilk yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması sebebiyle temmuz ayında 1 milyar 750 TL düzeyinde ödeme yapılmıştı. 

Yılın ikinci yarısı için 2021 yılı Ocak ayında garanti ödemesi yapılacak.
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