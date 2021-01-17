Bu yoklukta yazlık saraya 640 milyon!

Resmi Gazete’de Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı.







Yatırım Programı’nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Okluk Devlet Konuk Evi olarak adlandırılan ‘yazlık saray’ için 2018 ve 2020 yılları arasından 620 milyon 500 bin TL harcandığı belirtildi.





Yazlık saray için 2021 yılında da 20 milyon TL’lik kaynak ayrıldığı ve Okluk Koyu’na inşa edilen yazlık sarayın 640 milyon 500 bin TL’ye mal olacağı ifade edildi.





Okluk Koyu'nda artık bu manzara yok





Milyonlarca liralık harcamanın, “Donanım, etüt proje, makine, teçhizat, peyzaj ve sosyal tesis yapımı” için harcandığı da aktarıldı.





Okluk Koyu’nda yaptırılan 300 odalı yazlık sarayın olduğu yerleşke ve çevresindeki tahribat büyüyor.

İnşaat alanında doğa tahrip ediliyor







Bölgede yüzme havuzlu küçük saraycıklar, üç helikopter pisti ve güvenlik alanı için imara açılan 65 hektarın ardından 27 hektarlık alanın daha statüsünde değişiklik yapıldı. Böylece toplamda 130 futbol sahasına yakın alan yapılaşmaya açıldı.