Samanyolu Haber /Gündem / "Buca Cezaevi'nde bir tutuklunun Koronavirüs testi pozitif çıktı" iddiası /20 Nisan 2020 00:50

"Buca Cezaevi'nde bir tutuklunun Koronavirüs testi pozitif çıktı" iddiası

Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Koronavirüs belirtisi gösteren bir tutuklunun yapılan virüs testinin pozitif sonuç verdiğini ifade edildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan H.A'nın 13 Nisan'da ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği ve H.A'ya uygulanan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

H.A'nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralının uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"H.A'nın da kaldığı, adli suçluların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü hastanelerde izole edilmişlerdir ve tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir'deki ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."
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