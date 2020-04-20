Samanyolu Haber /Gündem / Buca Cezaevi'nde koronavirüs vakası: Hastalık belirtisi olan 62 kişiye karantina /20 Nisan 2020 12:04

Buca Cezaevi'nde koronavirüs vakası: Hastalık belirtisi olan 62 kişiye karantina

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu H.A.'ya yapılan yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan H.A'nın 13 Nisan'da ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği ve H.A'ya uygulanan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.H.A'nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralının uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

H.A'nın da kaldığı, adli suçluların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü hastanelerde izole edilmişlerdir ve tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir'deki ceza infaz kurumlarında coronavirüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.
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