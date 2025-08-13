Samanyolu Haber /Gündem / Buca'da orman yangını çıktı, uçak trafiği etkilendi, 3 gözaltı /13 Ağustos 2025 00:14

Buca'da orman yangını çıktı, uçak trafiği etkilendi, 3 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Buca yangınında 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

SHABER3.COM

İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.

UÇAKLAR YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan uçakların, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Buca yangınında 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu olayda yangının başladığı minibüsün sürücüsü, aracın tescil sahibi ve aracın onarımını yapan egzoz ustası gözaltına alındı.
