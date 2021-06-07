Samanyolu Haber /Dünya / Buckingham Sarayı’ndan Harry ve Meghan’a tebrik /07 Haziran 2021 19:34

Buckingham Sarayı’ndan Harry ve Meghan’a tebrik

Buckingham Sarayı, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle çiftine tebrik mesajı iletti.İngiltere Kraliyet ailesinden görevlerini bırakıp ayrılan ve ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’ın ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmasının ardından, Buckingham Sarayı çifte tebrik mesajlarını iletti.

SHABER3.COM

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bebeğin doğum haberi üzerine, “memnun olduğunu” söylediğini belirtti.Prens Harry’nin babası Galler Prensi Charles ve kardeşi Cambridge Dükü Prens William da çifti sosyal medya hesaplarından tebrik etti. Prens Charles, “Bebek Lilibet Diana’nın gelişi için Harry, Meghan ve Archie’yi tebrik ederim. Bu özel zamanda hepsine iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, “Bebek Lili’nin gelişiyle ilgili mutlu haberden hepimiz çok memnunuz” açıklamasında bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da çifte doğum haberiyle ilgili tebriklerini iletti. Johnson, “Sussex Dükü ve Düşesini kızlarının doğumu için kutluyorum” dedi.

İSİMLER HEM KRALİÇE HEM DE DIANA’DAN

Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olan Markle ve Harry’nin kız bebeklerinin adının Lilibet Diana Mountbatten-Windsor olduğu ve adını İngiltere Kraliçesi Elizabeth’ten ve büyükannesi Prenses Diana’dan aldığı belirtilmişti.

Prens Harry ve Meghan Markle, ikinci çocukları olan Lilibeth Diana’nın California’daki Santa Barbara Cottage Hastanesi'nde 4 Haziran Cuma günü saat 11.40’da dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Çiftin kendi web sitesinde yayınladıkları bir teşekkür mesajında, “4 Haziran’da kızımız Lili’nin gelişiyle kutsanmıştık. Hayal edebileceğimizden çok daha fazlası ve dünyanın dört bir yanından hissettiğimiz sevgi ve dualar için minnettarız. Ailemiz için bu çok özel zamanda devam eden nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Buckingham Sarayı’ndan Harry ve Meghan’a tebrik Sonraki Haber >>

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:46