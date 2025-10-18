Budapeşte’de Zelenski de olabilir!

Samanyoluhaber.com - Moskova





CBS muhabiri Nancy Cordes'a konuşan Levitt, "Hala bir olasılık var, en azından Beyaz Saray'ın umudu bu" dedi.





Sözcü Levitt, "Başkan Trump ve Başkan Putin, Budapeşte'de bir görüşme olasılığını görüştüler ve Başkan Trump bu olasılığı Başkan Zelenski Beyaz Saray'dayken onunla konuşacak" şeklinde konuştu. Bu açıklama, Trump'ın önceden tercih ettiği bire bir (tête-à-tête) formatından bir adım öteye geçilerek, müzakerelere Ukrayna'nın da dahil edilme çabası olarak yorumlandı.





Zirve Hazırlıkları ve Tarih





Trump, zirvenin önümüzdeki birkaç hafta içinde Budapeşte'de yapılmasını planladığını duyurdu. Zirve öncesinde, gelecek hafta iki ülkenin üst düzey danışmanları bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuri Ushakov, hazırlık sürecinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki bir telefon görüşmesiyle başlayacağını, ancak bu görüşmenin henüz gerçekleşmediğini açıkladı.





Mekan Seçimi ve Diplomatik Arka Plan





Zirve mekanı olarak Budapeşte'nin seçilmesi dikkat çekti. Ushakov, bu teklifi Trump'ın yaptığını ve Putin de desteklediğini belirtti.





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, Macaristan'ın AB ve NATO üyesi olmasına rağmen, Ukrayna'daki çatışma bağlamında "egemenlik ve kendi çıkarlarını savunma konusunda özel bir pozisyonu" olduğunu vurguladı.





Trump, 16 Ekim'de Putin ile telefonda yaptığı ve "büyük ilerleme" sağlandığını iddia ettiği görüşmenin detaylarını, 17 Ekim'de Beyaz Saray'da ağırlayacağı Zelenski'ye anlatacağını söyledi.





Zirve Hazırlıkları ve Güvenlik Taahhüdü





AB yaptırımlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ı ziyaret etmesine engel teşkil etmediğini açıkladı.





Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, ülkesinin Putin'in güvenliğini sağlayacağını ve Trump ile başarılı müzakereler yürütmesi için gereken ortamı hazırlayacağını taahhüt etti. Ancak Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Macaristan'ın Roma Statüsü'ne ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emirlerine uymakla yükümlü olduğunu hatırlattı.





Kremlin'den yapılan açıklamada, Moskova, Washington ve Budapeşte'nin zirve için hazırlıklara başladığı ve toplantının önümüzdeki iki hafta içinde veya kısa bir süre sonra gerçekleşebileceği belirtildi.





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Macaristan'a gidiş rotasının henüz belli olmadığını açıklarken, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjártó, zirve hazırlıkları kapsamında Kremlin yetkilisi Yuri Ushakov ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da cuma günü telefon görüşmesi yapması bekleniyor.