Buenaventura kokaininin alıcısı kimdi?

Kolombiya'da 4.9 ton kokainin yakalanmasıyla ilgili geçen hafta yapılan operasyondan sonra gözaltına alınanlardan 15'i tutuklandı. Olayların merkezinde 2018 yılından beri Kolombiya’dan granül kauçuk getiren Murat K. var. Buenaventura’nın sırları Büyükçekmece’deki soruşturmanın iddianamesi ortaya çıktığında biraz daha aydınlanacak. Cengiz Erdinç'in Kısa Dalga'da yayınlanan olayla ilgili haberinde soruşturmadaki bazı ayrıntılar da yer aldı.

9 Haziran 2020 günü Kolombiya’nın Buenaventura limanında yakalandığı duyurulan 4.9 ton kokain için geçen hafta polisin İstanbul'da yaptığı operasyonla aralarında nakliyecilerin, gümrükçülerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Sonradan göz altına alınan bir kişiyle birlikte mahkemeye çıkarılan 15 kişi dün tutuklandı.





2018'DEN BERİ KOLOMBİYA'YA İTHALAT YAPIYOR

Tutuklananlar arasında yer alan Murat K. kaçakçılığın merkezinde duruyor. Murat K. sahip olduğu MK Kimyevi Müstahzarlar şirketiyle 2018 yılından beri Kolombiya’dan granül kauçuk, soya, suda çözünebilen polimerler ve benzeri malzemeleri ithal ediyor.





Granül kauçuğun üreticisi Calderon Polanco Jairo Andres daha önce Türkiye’ye dört sevkiyat daha yapmış. Yaptığı granül kauçuk ithalatı tahminen 100 tonun üzerinde. İstanbul’da ticaret sicilinde gözüken bir resmi adresi bir de ithalatlarda gözüken adresi var. Daha önceki partilerin nereye geldiği, ne yapıldığı da hâlâ belli değil.





Murat K.’nın Mayıs ayında bir ayağından vurulması bir trafik tartışması gibi görünse de Nisan ayında yakalanan partiyle ilişkilendiriliyor. Arkasında olması gereken asıl gücün varlığına ilişkin bir emare olmasa da birden fazla organize suç grubuyla ilişkisi var. Geçen yıl Ankara’da yakalanan 71 kiloluk kokain partisinde Murat K.’nın da adı geçmişti.





Soruşturmada en önemli detay 4.9 ton kokainin içinde olduğu söylenen partinin 2020 Şubat ayında yola çıkmış ve 2020 Nisan ayında Buenaventura’da yakalanmış olması. Kolombiya polisi ise olayı 9 Haziran 2020 günü yani iki ay sonra kamuoyuna duyurdu. Ancak iki aylık soruşturmaya rağmen Kolombiya’daki bu büyük partiyle ilgili tek bir şüpheli ya da tutuklu yok.





İddialara bakılırsa soruşturmanın dosyası da ortada yok. Ve artık imha edildiği söylenen 51 ton granül kauçuk içinde tam olarak ne kadar kokain olduğunu ancak kaçakçılar biliyor. Çünkü Kolombiya polisinin yöntemi, bütün yük içinden örnekler alıp, bunu orantılayarak toplama ulaşmak. Yani kokain miktarı 100 kilo da olabilir 10 ton da!.





Kolombiya Savunma Bakanı 9 Haziran’da yaptığı açıklamada ellerindeki isimleri Europol’e bildirdiklerini söylese de Europol’den Türkiye’ye gelen bilgi yok.





Operasyonda tutuklananlar arasında nakliyeye aracılık edecek olan şirketin iki ortağı da var. Bu şirketin rolü granülün satıcısı olan Calderon Polanco Jairo Andres şirketinin nakliye acentası tarafından, yük Türkiye’ye geldiği sırada işlemlerini yapmak üzere bildirilmiş. Ne konteyner numaralarını, ne de yükün alıcısını biliyorlar. Daha önce de Murat K.’nın ithalatlarında yer almış, Türkiye’de faaliyet gösteren ve uluslararası platformlar üzerinden bulunan 7-8 şirket arasında. Tutuklananlar arasında bir de gümrük müşaviri ve Türk vatandaşı olmayan şüpheliler de var.





Buenaventura’nın sırları Büyükçekmece’deki soruşturmanın iddianamesi ortaya çıktığında biraz daha aydınlanacak.





Ne olmuştu?





9 Haziran 2020 günü Kolombiya Antinarkotik Birimi Direktörü General Jorge Luis Ramirez 1733 çuvala konmuş 51.8 ton granül kauçuk içinde 4982 kilo kokain yakalandığını ve Europol’e bilgi verildiğini duyurmuştu. Sedat Peker ise 16 Mayıs 2021’de yakalanan 4.9 ton kokainin İzmir’e geleceğini, alıcısının bir kimya şirketi olduğunu ve olayla ilgili en ufak bir soruşturma yürütülmediğini söylemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker’in iddialarından sonra TRT’de katıldığı canlı yayında yükün İzmir’e değil Ambarlı Limanı’na geldiğini söyledi ve Balkanlardaki suç gruplarını işaret etti.









Soylu pandemi nedeniyle gidilmediği için 25 Haziran’da Kolombiya polisiyle “videokonferans” yapıldığını ve bütün bilgilerin alındığın anlattı.





Türkiye adli yardımlaşma çerçevesinde 1 Haziran 2021’de Kolombiya’ya başvurmuş, 22 Eylül’de Kolombiya makamlarından yapılan açıklamada adli yardımlaşmanın kabul edildiği, bu konuda bir büronun görevlendirildiği ancak verilen bilgiler doğru olmadığı gerekçesiyle soruşturma yapılamadığı bildirilmişti.





Temmuz 2020’de Kolombiya’da rotası Ambarlı olan kömür içine yedirilmiş 1.1 ton kokain ve yine Eylül 2020’de Ambarlı’da gübre içine yedirilmiş 236 kilo kokain yakalandı.





Süleyman Soylu’nun 8 Aralık’ta TBMM’de yaptığı konuşmada ortada 4.9 ton kokain olmadığını, 17 bin çuval içinden 10 tanesinin seçildiğini, bu on çuvaldan sadece 189 gram kokain çıktığını, Kolombiya polisinin bu rakamı bütün yüke orantılayıp 4.9 ton kokain rakamını uydurduğunu söyledi.