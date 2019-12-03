Samanyolu Haber /Dünya / Bug Nehri'nden yüzerek Polonya'ya giren Türkler gözaltına alındı /03 Aralık 2019 10:46

Bug Nehri'nden yüzerek Polonya'ya giren Türkler gözaltına alındı

Polonyalı sınır muhafızlarının, 1 derecelik hava ısısına rağmen Bug Nehri’nde yüzerek kaçak yollarla Polonya’ya giren 2 Türkiye ve 1 Arnavutluk vatandaşını gözaltına aldıkları bildirildi.

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Polonya Sınır Koruma birimi basın sekreteri Darius Senitskiy tarafından yapılan açıklamada, 1 derecelik hava ısısına rağmen Bug Nehri’nde yüzerek kaçak yollarla Polonya’ya giren 2 Türkiye ve 1 Arnavutluk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre devriye yapan Polonyalı sınır muhafızları, nehri geçtikten sonra üzerindekileri sırt çantalarında bulunan kuru giysilerle değiştirdiğini ve ülkenin iç kesimlerine ilerlediğini fark etti.

Senitskiy, “Bu kişilerin üzerinde sınırı geçme ve Polonya’da bulunma hakkı tanıyan belge yoktu.  Gözaltına alındıktan sonra bir Batı Avrupa ülkesi üzerinden ülkemize geçmek istediklerini itiraf ettiler” diye konuştu.

Polonyalı yetkili, kaçak yollardan ülkeye girmeye çalışan Türk göçmenlerin geldikleri Ukrayna tarafında teslim edildiklerini sözlerine ekledi.

Arnavutluk vatandaşının da yüzerek Polonya’ya girdiği bilgisini aktaran Senitskiy, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kaçak göçmenin de yasal olarak bulunduğu Ukrayna’ya teslim edildiğini vurguladı.
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