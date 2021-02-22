Bugatti de mi elektrikli olacak?

Volkswagen grubuna ait Porsche AG’nin tepe yöneticisi (CEO) Oliver Blume, bir otomobil dergisine verdiği mülakatta “Şu anda Bugatti'yi mümkün olan en iyi şekilde nasıl geliştirme konusunda yoğun çalışma içindeyiz. İyi bir teknolojik uyuma sahip olan Rimac burada bir rol oynayabilir" açıklamasında bulundu.
Porsche CEO'su, Alman Automobilwoche dergisine, satış konusunda çeşitli senaryoların gündemde olduğunu ancak yılın ilk yarısında iki firma arasında bir anlaşmanın gerçekleşeceğini umduğunu söyledi.
İngiliz otomobil dergisi Car da, 2020'de şirket kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Volkswagen'in Bugatti'yi Rimac Automobili'ye satmanın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.
Dergi, Volkswagen'in Bugatti markasının satışı karşılığında Rimac Automobili'deki yüzde 15,5'lik hissesini artıracağını iddia etti.
Hırvat girişimci Mate Rimac tarafından kurulan Rimac Automobili, aralarında Pininfarina'nın da bulunduğu otomobil üreticilerine teknolojik destek veren elektrikli süper otomobil platformu geliştirdi.