Buğday fiyatları 4 ayın en düşüğünde

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre emtia piyasasında düşüş sürüyor. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday 8,4 dolarla 4 ayın, mısır 6,04 dolar ve soya fasulyesi 13.91 dolarla 5 ayın en düşük seviyesini gördü. emtia piyasasında düşüş sürüyor. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday 8,4 dolarla 4 ayın, mısır 6,04 dolar ve soya fasulyesi 13.91 dolarla 5 ayın en düşük seviyesini gördü.





Geçen hafta 19,39 dolarla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören gümüşün fiyatı yüzde 6 ve platinin fiyatı yüzde 2,2 değer kaybederken, paladyumun fiyatı yüzde 4,5 yükseldi. Paladyumun pozitif ayrışmasında, Sibanye-Stillwater şirketinin Güney Afrika'daki madenlerini kapatacağına dair haberler ve Rusya'nın paladyum arzını sınırlayabileceği beklentileri etkili oldu.









Emtia piyasasında merkez bankalarının sıkı para politikaları ve resesyon endişeleri nedeniyle haftalardır yaşanan düşüş eğilimi devam ederken, geçen hafta buğdayın fiyatı 4 ayın, mısır ve soya fasulyesinin fiyatı da 5 ayın en düşük seviyesini gördü.Geçen hafta küresel çapta açıklanan birçok makroekonomik veri ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ederken, önemli merkez bankaları yetkililerinin agresif para politikalarını sürdüreceğine ilişkin yönlendirmeleri de yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi. Buna ek olarak para piyasalarındaki fiyatlamalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 84'e gerilese de güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın eylül toplantısında ise yüzde 73 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştireceği öngörülüyor.Bu gelişmelerle dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri dolar talebini destekledi ve dolar endeksi 105,1'le Aralık 2002'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Geçen hafta 1.784 dolarla Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyi gören altının ons fiyatı ise düşüşünü üst üste üçüncü haftaya taşıdı ve yüzde 1,1 azalışla 1.808 dolara geriledi.