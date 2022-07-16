Buğday fiyatları savaş öncesi seviyeye geriledi

Küresel buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı şubattan bu yana kaydedilen en düşük seviyeleri gördü. Buğdayın ABD’de Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratlarında kayıplar arttı.







Bloomberg'in haberine göre Kırım'da tarımsal ürün sevkiyatlarının artmasıyla buğday fiyatları 10 yılın en kötü haftasını geride bıraktı. Söz konusu gelişme savaşa rağmen tahılın dünya pazarlarına girdiğine işaret ediyor.





KIRIM SEVKIYATININ HACMİ 50 KAT ARTTI

Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'dan yılın bu zamanı için normal kabul edilen hacmin 50 katından fazla gıda sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu, ele geçirilen Ukrayna tahılının ithalatçı ülkelere taşındığının bir göstergesi.





Tarım komisyoncusu Maxigrain şirketinden analist Elena Neroba, “Rusya çalıntı tahılı böyle ihraç ediyor. Kırım limanı büyük, yakın ve tüm bölge Rusya tarafından kontrol ediliyor” dedi.





Tedarikteki artışın yanı sıra Kiev ve Moskova'nın Karadeniz limanlarından Ukrayna tahılının sevkiyatını yeniden başlatmak için gerçekleştirdikleri müzakerelerin olumlu geçmesi de gıda enflasyonunun rahatlayacağına ilişkin beklentileri artırdı.





Vadeli kontratlar önce yüzde 3,7 gerileyerek 2022'de elde edilen tüm kazançları sildi. Kayıplar daha sonra bir miktar toparlanarak yüzde 1,8 seviyesine çıktı ve 7,81 dolar/buşel düzeyine geldi.





MART 2011'DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonraki haftalarda buğday fiyatları 13 dolar/buşel düzeyine kadar çıkmıştı. Bu hafta yaşanan gelişmeler sonrasındaysa Mart 2011'den bu yana yaşanan en büyük düşüş kaydedildi.







Rusya'nın tahıl mahsulündeki artış ve ABD'li çiftçilerin hasadına ilişkin tahminlerle birlikte düşen buğday fiyatları 40 yılın en kötü gıda enflasyonundan kurtulma umudu veriyor.





‘FİYATLAR YENİDEN HESAPLANIYOR’

ABD'nin Minneapolis kentindeki Frontier Futures şirketinde tahıl komisyoncusu olan Adam Knosalla, savaş nedeniyle uygulanan risk primini kaldırdıklarını ve şimdi buğdayın fiyatını piyasada yeniden bulmaya çalıştıklarını söyledi.





Bununla birlikte Reuters'ın perşembe bildirdiğine göre önde gelen küresel buğday ihracatçıları Ukrayna ve Rusya'nın çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeler sevkiyatların yeniden başlamasını sağlayabilecek olumlu sinyaller verdi.





Fransız buğday fiyatları da kısmen Ukrayna tahılı için nakliye koridoru oluşturacak müzakereler kısmen de iyileşen mahsul tahminleri nedeniyle perşembe günü yüzde 2 düşmüştü.





KURU HAVA KOŞULLARI MAHSULLERİ VURABİLİR

Öte yandan ekinlere zarar verebilecek kuru hava koşullarının hesaplanmasıyla diğer piyasalarda vadeli mısır ve soya fasulyesi kontratları küçük kazançlar elde etti.





Fransız meteoroloji servisi Meteo France'a göre ülkede sıcaklıklar pazardan itibaren yoğunlaşacak ve gelecek hafta bazı bölgelerde 40 dereceye kadar çıkabilir.





ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminine göreyse Amerika'daki mısır yetiştirilen bölgelerin yaklaşık üçte biri kuraklıktan etkileniyor ve sıcaklık dalgalanmaları bekleniyor. Bu da gelişme dönemine giren mısır tarlaları için risk teşkil ediyor.