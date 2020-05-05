Buğdayda prim desteği artırılmadı

2020 ürünü buğday alım fiyatı açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğdayı üreticiden ton başına 1.650 liradan alacak. Makarnalık buğday alım fiyatı ise ton başına 1.800 lira olarak açıklandı.





Geçen sene kilo başına 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarılan prim miktarında ise artış yapılmadı. 2020 ürünü için üreticiye kilo başına 10 kuruş destekleme primi ödenecek.





Buğday alım fiyatını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, destekleme tutarının da ton başına 230 lira olacağını söyledi.





ARPA ALIM FİYATI TON BAŞINA 1.275 TL





Geçen sene kiloda 10 kuruş ve ton başına 100 lira olan destekleme primi artırılmadı. Primle birlikte, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve diğer desteklerde eklenince çiftçiye ödenecek toplam destek miktarı ton başına 230 lira, kilo başına 23 kuruş olarak hesaplanıyor.





2019'da ton başına 1.100 lira olan arpa alım fiyatı ise 2020 ürünü için 1.275 liraya çıkarıldı.





Kırmızı mercimeğin tonu 3 bin 550 liradan, yeşil mercimek 3 bin 200 liradan ve nohut 3 bin 350 liradan alınacak.





Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yayınladığı piyasa bültenine göre serbest piyasada Anadolu Kırmızı Sert Buğdayın tonu 1.648 liradan işlem görüyor.





Aynı buğday Eskişehir Ticaret Borsası'nda 1.611 lira, Konya Ticaret Borsası'nda 1.732 lira ve Polatlı Ticaret Borsası'nda 1.760 lira.





MAKARNALIK BUĞDAY KAÇ TL?





Makarnalık buğday ise serbest piyasada 1.880 lira, Çorum Ticaret Borsası'nda 1.716 lira, Konya Ticaret Borsası'nda 1.762 lira. Amerika Birleşik Devletleri'nde buğdayın tonu 241 dolar, Fransız ekmeklik buğday 225 dolar, Rus ekmeklik buğday ise 225 dolardan işlem görüyor.





Kanada'da makarnalık buğday fiyatı 320 dolardan işlem görüyor.







Ulusal Hububat Konseyi ve üreticiler buğday destekleme priminin kilo başına 10 kuruştan en az 20 kuruşa artırılmasını istiyordu.





Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru yaptığı açıklamada buğday alım fiyatının dünya fiyatı ile aynı seviyelerde olması sebebiyle yerli buğdayın tercih edilmesini beklediklerini söyledi.





PRİM DESTEĞİ ÇİFTÇİYİ MEMNUN ETMEDİ





Mutlu Doğru geçen yıl ton başına 100 TL olarak verilen fiyat fark (prim) desteğinin bu yıl diğer desteklerle beraber toplam 230 TL olarak belirlendiğini, ancak bu tutarın çiftçinin beklentisini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.





"Çünkü çiftçi kazanamadığı için buğday ekmekten kaçınıyor, suyu da bulursa başka ürünlere yöneliyor." diyen Doğru, "Çiftçiye buğday ektirmek için prim desteğini yüksek tutmak gerekir. Bizim beklentimiz buğday fiyatının 1.650 TL, geçen yıl tona 100 TL olan primin ise diğer destekler hariç 200 TL olması yönündeydi." dedi.