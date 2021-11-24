Samanyolu Haber /Gündem / 'Buğdayı bile ithal edersen, ekmek 4 lira da olur, 5 lira da' /24 Kasım 2021 12:55

'Buğdayı bile ithal edersen, ekmek 4 lira da olur, 5 lira da'

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, ekmeğin 4-5 liraya çıkacağı iddialarını köşesinde değerlendirdi. Yıldırım "Ekmeğin hammaddesi un, unun hammaddesi buğday. Buğday üretemezsen, ithalata bağımlı olursan ekmek 4 lira da olur, 5 lira da olur. Gün gelir ithal buğdayı da bulamazsan kıtlık bile olur. Bu nedenle yıllardır üretim, üretim diye yazıyoruz, anlatıyoruz ama birileri anlamak istemiyor." diye yazdı.

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Yıldırım, Türkiye'nin buğday üretim alanlarının son 10 yılda 9,2 milyon hektardan 6,8 milyon hektara düştüğünü aktardı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğdayın tonunu 340 dolar (4 bin liranın üstünde) bir fiyata ithal edildiğini ancak ton başına 2 bin 475 lira ile 2 bin 525 liradan un sanayicilerine satıldığını belirten Yıldırım "Un sanayicileri destekleniyor. Neden? Una zam yapılmasın diye. Ekmek fiyatı artmasın diye. Bunun faturasını da vatandaş olarak yine bizler ödüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görev zararı Hazine tarafından karşılanıyor" dedi.

"Ekmek zammı kaçınılmaz görünüyor"

Fırıncıların, mayıs ayı sonunda 50 kiloluk un çuvalını 160-170 liradan aldığını, bugün ise bunun 300-320 lira olduğunu belirten Yıldırım yazısında şöyle dedi:

"Ekmekte unun maliyeti yüzde 30 seviyesinde. Diğer maliyet ve giderler de hesaba katıldığında ekmek zammı kaçınılmaz görünüyor. Fırıncılar ekmeğe zam yapmazsa zarar eder ve iflasa kadar gider. Nitekim sektörden çekilenler var."
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