Samanyolu Haber /Gündem / Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü /28 Ekim 2022 19:30

Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü

Türk özgün müziğinin unutulmaz sanatçısı Ahmet Kaya’nın bugün doğum günü. Kaya, yaşasaydı bugün 65 yaşında olacaktı

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Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya’da dünyaya geldi.

Usta sanatçı ilk albümü olan “Ağlama Bebeğim”i 1985 yılında çıkardı. Bazı albümleri yasaklanan Kaya, bir süre cezaevinde kaldı.

Attilâ İlhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe ve Ahmed Arif gibi birçok şairin şiirlerini besteyen sanatçı, hayatı boyunca toplam 22 albüm yayınladı.

Magazin Gazetecileri Derneği’nin 1999 yılında düzenlediği ödül töreninde konuşma yapan Ahmet Kaya’nın sözlerine burada bulunan bazı katılımcılar tepki gösterdi.

Kendisine hakaret edilen ve çatal fırlatılan Kaya, töreni terk etmek zorunda kaldı.

Hakkında 10.5 yıl hapis istemiyle iki ayrı dava açılan Ahmet Kaya, 16 Haziran 1999 yılında Türkiye’den ayrıldı.

Kaya, yargılandığı davalarda 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’e yerleşen Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000’de hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Kaya, ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
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