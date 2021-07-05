Bugün belli oluyor! Hem Korkmaz'da, hem de suç ortaklarında gergin bekleyiş

ABD ve Türkiye’nin Korkmaz’ın iadesi için Avusturya’ya başvurduğunu hatırlatan AFP, iade dosyalarıyla ilgili Viyana tarafından verilecek kararın iki ülke arasında krizin yeniden tırmanmasına yol açabileceğini bildirdi.







Korkmaz’ın karıştığı iddia edilen mali suçlarla ilgili ithamların bir ünlü televizyon sunucusunu işinden ettiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kadar uzandığı kaydedilen haber yorumda, bugün (pazartesi) Viyana Mahkemesi’nin ABD’nin yaptığı iade başvurusunu ele alıp, karara bağlayacağı hatırlatıldı.





Korkmaz Türkiye'ye iade edilmek istiyor





ABD yargısının, Korkmaz ve ABD’deki suç ortaklarını yasa dışı elde ettikleri yaklaşık 112 milyon euro tutarındaki parayı Türkiye ve Lüksemburg’da aklamakla suçladığı hatırlatılan haberde, Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmeyi tercih ettiği aktarıldı.





İki ülke arasında bir çok hukuki konuda anlaşmazlık olduğu ifade edilen haberde, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi halinde iki ülke arasındaki mevcut hukuki ihtilaflar nedeniyle gelecekte ABD'ye iade olasılığının ise ortadan kalkacağı yorumu yapıldı.





AFP, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olası bir hukuk mücadelesinin, halihazırda çok sayıda hukuki dosya yüzünden sorun yaşayan Türk-Amerikan ilişkilerini daha da karmaşık hale getireceği değerlendirmesinde bulundu.





Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) araştırmasına yer verilen AFP haberinde, Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK), Rahip Brunson’ın 2018 yılında serbest kalması için Donald Trump’ın seçim öncesinde bağış kampanyasında destek veren iş adamlarından Tommy Hicks Jr. ve eski CIA Başkanı James Woolsey’nin Eylül 2018’de Türkiye ziyareti sırasında SBK uçağını, aracını kullandığı ve Korkmaz tarafından ağırlandığı kaydedildi.





AFP: Erdoğan için kötü zamanlama





Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanmasının ABD ve AB ile ilişkileri yumuşatmak, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “kötü bir zamanlama” olduğu yorumunu yapan AFP, başta Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın aldığı ve İran’a yönelik yaptırımların ihlal ettiği suçlamasıyla karşılaşan Ankara için bu iade tartışmasının ikili sorunlara bir yenisinin eklenmesine yol açacağı saptamasında bulundu.