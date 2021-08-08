Bugün dünya kedi günü

Dünya Kediler Günü, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından 2002 yılında insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirme ve genel olarak hayvan refahını ilgilendiren konulara farkındalık sağlamak amacıyla ilan edildi. Buna ek olarak Dünya Kediler Günü, Avrupa ülkelerinde 17 Şubat’ta, Rusya’da 1 Mart’ta kutlanıyor. Dünya Kediler Günü’nde aynı zamanda dünya genelinde hayvan özgürlüğü ve hakları için çalışan kurumlara bağışlar yapılıyor.



Dünyanın dört bir yanında insan hayatlarının ayrılmaz parçası olan kediler, Sputnik'in Uluslararası Kedi Günü vesilesiyle hazırladığı galeride.