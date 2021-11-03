Bugün Fatih Terzioğlu'nun doğum günüydü









Hizmet Hareteine yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra telefonuna gönderilen 15 adet dua nedeniyle tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen yönetmen Fatih Terzioğlu, Erdoğan yargısı tarafından sözde ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Silivri Cezaevi’nde 21 aydır tutuklu kalan Terzioğlu, tek kişilik hücrede yaklaşık 50 gün sürekli kusmasına rağmen cezaevi yönetimi tarafından hastaneye sevk edilmemişti. Durumunun ağırlaşması üzerine Fatih Terzioğlu ölümünden 1 ay önce tahliye edilmiş ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 Ağustos 2020’de vefat etmişti.





Fatih Terzioğlu’nun ağabeyi Cahit Terzioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Bugün rahmetli kardeşimin doğum günü. Silivri hapishanesinde mide kanseri oldu. Hastalık son evresine gelinceye kadar tahliye etmediler ve ölümüne sebep oldular. Yaşasaydı bugün 41 yaşına girmiş olacaktı. Dostlarımdan ruhu için en azından üç ihlas bir fatiha istirham ediyorum.’’ diyerek sevenlerinden dua talebinde bulundu.