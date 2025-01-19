Bugün Gazetesi’nin kayyımı Müezzino’ya konutta yağmadan hapis cezası

Eski manken Deniz Akkaya ve beraberindeki beş kişi, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından toplam 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Akkaya ve diğer sanıklara ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.





Hakkında yurt dışı yasağı getirilen ve ceza verilen isimler arasında Flash Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan Müezzino da var. Flash Haber’in Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan Müezzino Bugün Gazetesi’ne kayyım olarak atanmış, İpek Medya Digital Yayınlar Grup Başkanı yapılmıştı.





16 Ocak günü İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Deniz Akkaya, beraatini talep etti. Ancak mahkeme, Akkaya ve diğer sanıklar Erdi Taşçı, Mehmet Demir, Oğuzhan Müezzino, Uğur Kemal Suksan ve Yahya Yılmaz Tüleyli hakkında hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıkları “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından toplam 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.





Deniz Akkaya’nın, 3 Ekim 2018 tarihinde eski menajeri Merih Yılmaz’ı kendisine olan borcunu gerekçe göstererek beş kişiyle birlikte darp ettiği iddia edilmişti. Yılmaz, Akkaya’nın kendisini darp ederek özgürlüğünü kısıtladığını öne sürmüş, olayın ardından suç duyurusunda bulunmuştu.Soruşturma kapsamında, Akkaya ve diğer sanıklar hakkında “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlamalarıyla dava açılmış, savcılık Akkaya için 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etmişti.Müezzino, 2015 Ekim ayında İpek Medya Grubu’na hükumet tarafından el konulması sonrası Bugün Gazetesi’ne kayyım olarak atanmıştı.