Bugün görülecek Kız Çocukları Davası öncesinde uluslararası çağrı!

Türk yargı tarihine kara bir leke olarak giren 'Kız Çocukları Davası'nın görülmesine 18-19 Eylül tarihleri arasında devam edilecek. Yurt içi ve uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği dava öncesinde uluslararası bir çağrı geldi. ABD'de Uluslararası Dini Özgürlükler İstişare Toplantısı (IRF Roundtable) üyelerinden 400'ünün imzasıyla ABD yönetimine bir mektup verildi.





Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya hitaben yazılan mektupta, dava kapsamında 41 kadın ve kız öğrencinin (bazıları henüz ergenlik çağında) , Kur’an dersi, dini sohbet ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek gibi topluluk faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandıkları ve haklarında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendiği anlatıldı.





400 imzacı, ‘Kız Çocukları Davası’nda derhal beraat ve uluslararası izleme çağrısında bulundu ve “Dünya gözlerini kaçırmamalı çağrısı” yaptı.



