İşte Bugünün önemli gelişmeleri









EMEKLİ AMİRALLERİN İMZALADIĞI UYARI BİLDİRGESİ





Hafta sonu 103 emekli amiral , Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hükümete uyarı için ortak bir açıklama yayınladı.





Ulusalcı bir internet sitesi aracılığı ile yayınlanan açıklama sonrası Türkiye'de yeni bir darbe tartışması başladı.





Başta Yargıtay ve Danıştay olmak üzere bir kurum bildiriye karşı açıklama yayınlarken , Bir çok siyasi parti yetkilisi de 'Darbe imasına' tepki gösterdi.





Bildiri, Siyasi kulislerde AKP ile Ulusalcılar arasında yol ayrımı şeklinde yorumlarken bazı uzmanlar da AKP'nin işine gelecek bir hamle gibi değerlendirdi.





İmzacı Amiraller hakkında jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çoğu Ergenekon ve Balyoz sanığı imzacılardan bazıları bugün sabah gözaltına alındı.





Gözaltına alınanlar arasında Alaettin Sevim, Ergun Mengi, Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz, Atilla Kezek, Türker Ertürk, Mustafa Özbey, Ali Sadi, ve Turgay Erdağ'ın olduğu duyuruldu.

Bahçeli'nin yaptırım çağrısında bulunduğu emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi





Emekli amirallerin Montrö’yle ilgili açıklama yapmasının ardından bu kez de eski milletvekilleri bir bildiri yayımladı.





Eski Milletkevilleri açıklamalarında 'Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul'da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye’sinin Lozan Antlaşması’ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi’nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz. ' denildi





Amirallerin bildirisi Ulusalcıları da böldü. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli amirallerin bildirisini eleştirdi . Perinçek'in açıklamalarına da imzacı amirallerin yakınları tepki gösterdi





TUİK'İN AYARLAMASINA RAĞMEN 'TÜRKİYE'DE ENFLASYON' ARTIYOR





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon 2019 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31,2 oldu.

TÜİK'in hesaplama yöntemleri akademisyenlerin açıkladığı enflasyon rakamlarıyla bir kez daha tartışmalı hale geldi.

Ekonomistler ve akademisyenlerin oluşturduğu ENAGrup, enflasyonu martta aylık bazda yüzde 3,36 arttı. Akademisyenlere göre Eylül-mart dönemi enflasyonu ise yüzde 27,89 oldu .





TÜRKEŞ AİLESİ İLE MHP ARASINDAKİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

Merhum Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'in, babasının ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret etmesi MHP'li bir grup tarafından engellendi. Türkeş, "Devlet Bahçeli, ne de yanındaki Türkeş düşmanları! ölüm dışında hiç bir güç babamın yüce makamına girmeme engel olamaz!" dedi.

Kutalmış Türkeş daha sonra karakola giderek kendisini babasının mezarı almayanlar hakkıda şikayette bulundu.





Alparslan Türkeş'in büyük oğlu Tuğrul Türkeş de geçtiğimiz haftalarda MHP yönetimi ile tartışma yaşamıştı.





ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ BİLE FİŞLENMİŞ

Isparta’da yürütülen Hizmet Hareketine yönelik bir soruşturma kapsamında Türkiye’deki anaokulundan liseye kadar bütün öğrenciler ve velilerin fişlendiği ortaya çıktı. Nordic Monitor’ün İngilizce olarak yayınladığı skandal belge, yüzbinlerce öğrencinin fişlendiğini, özel bilgilerinin saklandığını ve talep edildiğinde bir suç delili gibi resmî kurumlarla paylaşıldığını göz önüne serdi.



