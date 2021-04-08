Bugün, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik toplu gözaltıların başladığı günün yıldönümü

Bugün Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik toplu gözaltıların başladığı 8 Nisan 2014 tarihinin yıldönümü.
Belçika merkezli Solidarity with OTHERS derneği bugün için bir sosyal medya kampanyası başlattı .
Türkiye'de ve dünyada insan haklarını savunmak ve ilerletmek amacıyla Brüksel'de kurulan dernek ayrıca kampanya kapsamında 'Kitlesel Gözaltılar Raporunu' açıklayacak
Gözaltıların hukuki boyutu, sayısal veriler, sonrasında yaşananlar ve failllerin amaçlarının anlatıldığı rapor Avrupa (Brüksel) saatiyle 19.00’da, Türkiye saatiyle 20.00’de sosyal medyadan paylaşılacak
Derneğin sosyal medya hesaplarından gönüllüler , Türkçe ve İngilizce yapılacak paylaşımlara destek olmaya çağrıldı
Hashtagler:
#TurkeyMassDetentions
#TopluGözaltılar
FACEBOOK: https://www.facebook.com/OthersInfo/posts/1423497004681593
TWITTER: https://twitter.com/OthersInfo/status/1380145575576936448?s=20