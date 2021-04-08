Samanyolu Haber /Gündem / Bugün, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik toplu gözaltıların başladığı günün yıldönümü /08 Nisan 2021 17:03

Bugün, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik toplu gözaltıların başladığı günün yıldönümü

Bugün Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik toplu gözaltıların başladığı 8 Nisan 2014 tarihinin yıldönümü.

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Bugün Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik toplu gözaltıların başladığı 8 Nisan 2014 tarihinin yıldönümü. 

Belçika merkezli  Solidarity with OTHERS derneği bugün için bir sosyal medya kampanyası başlattı . 

Türkiye'de ve dünyada insan haklarını savunmak ve ilerletmek amacıyla Brüksel'de kurulan dernek ayrıca kampanya kapsamında 'Kitlesel Gözaltılar Raporunu' açıklayacak 

Gözaltıların hukuki boyutu, sayısal veriler, sonrasında yaşananlar ve failllerin amaçlarının anlatıldığı rapor Avrupa (Brüksel) saatiyle 19.00’da, Türkiye saatiyle 20.00’de sosyal medyadan paylaşılacak 


Derneğin sosyal medya hesaplarından gönüllüler , Türkçe ve İngilizce yapılacak paylaşımlara destek olmaya çağrıldı 

Hashtagler:
#TurkeyMassDetentions
#TopluGözaltılar 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/OthersInfo/posts/1423497004681593
TWITTER: https://twitter.com/OthersInfo/status/1380145575576936448?s=20 
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