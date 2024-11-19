Samanyolu Haber /Gündem / 'Bugün seçim olsa' en çok oyu ne AKP ne de CHP alıyor /19 Kasım 2024 11:02

'Bugün seçim olsa' en çok oyu ne AKP ne de CHP alıyor

Türkiye'de seçim anketlerinin sonuçları peş peşe açıklanmaya devam ederken, PİAR'ın araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Kararsızların oranı, tüm partileri geride bıraktı. İşte anketin detayları!

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Türkiye’de zaman zaman gündem olan, erken seçim tartışmaları sürerken, araştırma şirketleri de anket sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. PİAR Araştırmanın son anketindeki sonuçlar ise kararsız seçmen sayısının boyutunu gözler önüne serdi.

PİAR’ın araştırmasında CHP birinci parti konumunu korurken, AKP yine ikinci sırada yer aldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 10-15 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 680 katılımcıyla yapılan anket çalışmasında ankette, “Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” diye soruldu.

CHP, yüzde 23,3 oy oranı ile birinci parti olurken, AKP’nin oy oranında düşüş yaşanarak, yüzde 22,8 oldu.

MHP’nin oy oranı 6,6 olurken, DEM Parti’nin oy oranı ise 6,1 oldu.

İYİ Parti ise 3,9’da kaldı.

Seçimde hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olan vatandaşların oranı ise, tüm partileri geride bıraktı.

'Kararsız'ların oranı yüzde 24,2 oldu.
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