Bugün seçim olsa... Saraya yakın anket şirketinden şaşırtan sonuç!

Saraya yakınlığıyla bilinen anket şirketinden ADA, Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti kurması durumunda seçmene kime oy vereceklerini sordu.





26 il genelinde, 19-30 Ağustos tarihleri arasında, 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldüğünün belirtildiği araştırmada, 'Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var mı?' sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 56.4 'hayır' derken yüzde 32.2'si 'evet' dedi. katılımcıların yüzde 11.1 ise konu hakkında fikri olmadığını söyledi.





Haberler.com’un aktardığı habere göre, AKP'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ve CHP'nin 2018'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda oy verip vermeyeceklerinin de sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 10'u 'Ali Babacan’a oy veririm', yüzde 7.5'i 'Ahmet Davutoğlu’na oy veririm' derken, Muharrem İnce’ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 10 olarak açıklandı.







'HALKIN YÜZDE 61.5'İ SİSTEMDEN MEMNUN DEĞİL'





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnuniyetinin de sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 61.5’i sistemden memnun olmadığını belirtti.





Anketteki, ‘Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz’ sorusuna yanıtlarına kararsızların oranı da dağıtılınca AKP yüzde 37.5 oranla birinci olurken, CHP yüzde 22.8, MHP yüzde 9.5, HDP yüzde 9, İYİ Parti yüzde 7, Saadet Partisi yüzde 0.9 olarak açıklandı.





Anketin en önemli sonucu ise yeni kurulacak partinin oy oranının yüzde 11.5 olarak açıklanması oldu.





Aynı soru Cumhurbaşkanlığı seçimi için sorulduğunda da Recep Tayyip Erdoğan'ın oranı yüzde 39.1 olurken, Ekrem İmamoğlu yüzde 28.6, Selahattin Demirtaş yüzde 8, Meral Akşener yüzde 6.7, Devlet Bahçeli yüzde 6.5, Ali Babacan yüzde 4.2, Ahmet Davutoğlu yüzde 2.3, Muharrem İnce yüzde 2.0 olarak açıklandı. Bu sorunun en önemli yanıtı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 0.5 olarak açıklanması oldu.