Samanyolu Haber /Gündem / Bugün seçim olsa Türkiye'nin birinci partisi hangisi olur? /15 Mart 2025 11:25

Bugün seçim olsa Türkiye'nin birinci partisi hangisi olur?

PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre, Türkiye'nin birinci partisi konumuna yüzde 30.7 ile CHP yerleşti. CHP'yi AKP takip etti, işte sonuçlar...

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PİAR Araştırma, 28 Şubat-3 Mart arasında 3 bin 480 kişiyle seçim anketi gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 30.7 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 30.2 ile ikinci sıraya yerleşti. İşte anketin sonuçları:

    CHP: Yüzde 30.7
    AKP: Yüzde 30.2
    MHP: Yüzde 9.3
    DEM Parti: Yüzde 7.6
    Zafer Partisi: Yüzde 6.1
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.2
    İYİ Parti: Yüzde 4.2
    Diğer: Yüzde 1.4
    Saadet Partisi: Yüzde 1.2
    Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1
    Yerli ve Milli Parti: Yüzde 11.
    Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.6
    DEVA Partisi: Yüzde 0.5
    Demokrat Parti: Yüzde 0.5
    Anahtar Parti: Yüzde 0.3
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