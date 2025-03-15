Bugün seçim olsa Türkiye'nin birinci partisi hangisi olur?

PİAR Araştırma, 28 Şubat-3 Mart arasında 3 bin 480 kişiyle seçim anketi gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 30.7 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 30.2 ile ikinci sıraya yerleşti. İşte anketin sonuçları:



CHP: Yüzde 30.7

AKP: Yüzde 30.2

MHP: Yüzde 9.3

DEM Parti: Yüzde 7.6

Zafer Partisi: Yüzde 6.1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.2

İYİ Parti: Yüzde 4.2

Diğer: Yüzde 1.4

Saadet Partisi: Yüzde 1.2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 11.

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.6

DEVA Partisi: Yüzde 0.5

Demokrat Parti: Yüzde 0.5

Anahtar Parti: Yüzde 0.3

