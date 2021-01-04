Bugün Türkiye'ye dönecek mi?

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, holding bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı iddia edilmişti.







Şu anda yurt dışında olduğu bilinen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağının 17 Kasım 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.





Mal varlıkları hakkında konulan tedbir kararının da nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 6 Kasım'da kaldırıldığı belirtildi.





SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da kara para aklama suçundan tutuklanan Kingston kardeşlerin en az 130 milyon dolarını Türkiye'de şirket satın alarak akladığı iddia ediliyor.

"PAZARTESİ GÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ





Hakkındaki iddialar ve gözaltı kararı sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten korkmadığını belirtmişti.





Özdemir'in "Ne zaman döneceksiniz?" sorusu üzerine Korkmaz, "Ayın 4'ünde Türkiye'deyim. Kaçmam için benim aranmam veya yurt dışı çıkış yasağımın olması lazımdı. Benim hâlâ yurt dışı çıkış yasağım yok. Ben 13 gündür Lüksemburg'dayım. Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki kaçayım." cevabını vermişti.





Korkmaz, "Lüksemburg'a niye gittiniz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim burada üç şirketim var. Burada inşaatlarım var. İlk kez gelmiyorum buraya. Benim uçuş kayıtlarıma bakarlarsa ayda üç kez geliyorum." demişti.