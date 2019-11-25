Samanyolu Haber /Politika / Bugün yandaş medya beni pek sever oldu /25 Kasım 2019 12:05

Bugün yandaş medya beni pek sever oldu

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden önce Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştığı dönemde tek mitingini naklen yayınlamayan AKP'ye yandaş medyanın son toplantısını naklen yayınlaması İnce'nin de dikkatinden kaçmadı.

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Saray'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğüne dair iddiaları tekzip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Muharrem İnce yeni bir açıklama daha yaptı. 

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden önce Erdoğan'ın karşısında yarışırken haberlerine yer vermeyen AKP'ye yandaş medyanın son günlerde CHP haberlerine geniş yer ayırması İnce'nin de dikkatinden kaçmadı.  

"YANDAŞ MEDYA BUGÜNSE YAZARAK BANA ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR"

İnce şahsi Twitter hesabında, "Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li Muharrem İnce." iddiasını memleketi Yalova'da düzenlediği basın toplantısında tekzip etti. Bunun üzerine Turan, "kaynağım beni yanılttı, özür dilerim." demişti. 

İnce, "Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor." dedi.

İnce, kendisine iftira ve kumpasın ortada olduğunu belirterek "CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı." dedi.



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