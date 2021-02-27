Samanyolu Haber /Gündem / 'Bugün yazarkasa fırlatacak en az 1 milyon esnaf var' /27 Şubat 2021 22:32

'Bugün yazarkasa fırlatacak en az 1 milyon esnaf var'

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, "Ecevit döneminde 1 tane yazar kasa fırlatıldı. Şu anda 1 milyon tane yazar kasa fırlatacak insan var etrafta ama hiç kimse onu yapamıyor" açıklamasında bulundu.

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, konuk olduğu bir televizyon programında Türkiye'deki ekonomik durumu ele aldı.

Türkiye'de esnafın bu denli sıkıntıya düştüğü bir dönemi hiç yaşamadığını ifade eden Usta, ekonomide yaşanan sorunların hepsini pandemiye bağlamanın doğru olmayacağını belirtti.

2001 krizinin ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnafı hatırlatan Usta, şunları söyledi:

"Uzun süredir Türkiye ekonomisi kötü yönetiliyor. Türkiye’de ekonomi, geçmiş kriz dönemlerine göre yüz katı daha kötü. Konuşamıyorsunuz. Kimse bir şey söyleyemiyor. Ana akım medya, büyük ölçüde iktidarın kontrolünde. Bunlar konuşulamıyor. Geçmişte biliyorsunuz Ecevit döneminde 1 tane yazar kasa fırlatıldı. Şu anda 1 milyon tane yazar kasa fırlatacak insan var etrafta ama hiç kimse onu yapamıyor. İnsanların kendi sıkıntılarını anlatmaktan dahi çekindiği bir ortam var. Bugün, eşi 3 gündür ayçiçek yağı istediği halde evine yağ alıp götüremeyen esnaf var."
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