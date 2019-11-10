Samanyolu Haber /Politika / Bugünden sonra zalimler bizden korksun /10 Kasım 2019 20:34

Bugünden sonra zalimler bizden korksun

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin baskı ve zulümle iktidarda kalmaya çalıştığını söyledi. Temelli, "Bu soysuz siyasete hep birlikte cevap vereceğiz. Biz bu faşist iktidardan korkmuyoruz. Bugünden sonra zalimler bizden korksun." dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, iktidarın savaş politikalarının sonuçlarına dikkati çekerek,“Bugün görüyoruz ki Kürde mermi, Türk'e siyanür düştü. İntihar etme çözüm değil, mücadele ederek bu iktidarı göndereceğiz.” dedi.

HDP’nin Urfa İl Örgütü Kongresi’nde konuşan Sezai Temelli, kadim halkların bir arada yaşamasına izin vermeyen, Kürt’e hayat hakkı tanımayan bir iktidarın (Adalet ve Kalkınma Partisi) ülkeyi yönettiğini söyledi. 

İktidarın kutuplaştırıcı politikalarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Temelli, şöyle devam etti: “Toprağımıza, kültürümüze ve tarihimize sahip çıkacağız. Bu soysuz siyasete hep birlikte cevap vereceğiz. Biz bu faşist iktidardan korkmuyoruz. Bugünden sonra zalimler bizden korksun."  

"Bir ülkede tecrit varsa o ülkeden adaletten bahsedilmez. İmralı’ya 5 yıldır yoğun şekilde uygulanan tecrit ülkedeki durumu gözler önüne seriyor." diyen Temelli'ye göre iktidarın kat edebileceği yol kalmadı.

"BU İKTİDARIN PEŞİNE TAKILANLARA SÖYLÜYORUM"

İktidarın Kürtlere düşmanlık için her türlü ittifakı yaptığına dikkati çeken Temelli, “Bu iktidarın peşine takılanlara söylüyorum. Bu iktidar gidiyor. Gelin bu faşizmle birlikte mücadele edelim. Eğer bunu yapmayacaksanız, cesaretiniz yoksa gölge de etmeyin.” ifadelerinde bulundu.  

"KAYYIMLA BİRLİKTE AKP İKTİDARINI DA SÜPÜRÜP ATACAĞIZ"

HDP’li belediyelere kayyım tayin edilmesini "halkın iradesinin gaspı" diye niteleyen Temelli, “Kaymakam ve vali görevlendirerek halkın iradesini gasp edemezsiniz. Bu suçtur. Kayyım talandır, gasptır, şiddettir ve zulümdür. Biz kayyımlara karşı demokratik siyasetle mücadele edeceğiz. En yakın zamanda kayyımlar ile birlikte bu iktidarı da süpürüp atacağız.” dedi.
 
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