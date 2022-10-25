Samanyolu Haber /Gündem / Bugünkü güneş tutulması, hangi şehirde saat kaçta izlenebilecek? /25 Ekim 2022 11:07

Bugünkü güneş tutulması, hangi şehirde saat kaçta izlenebilecek?

Avrupa ve Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan güneş tutulması, sosyal medyada heyecan yarattı. Peki Güneş tutulması hangi şehirde saat kaçta başlayacak?

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Güneş tutulması bugün gerçekleşecek. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 saatleri arasında olacak. Maksimum evresi ise 13.50.

İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

Güneş tutulması Almanya saati ile 12:07 sularında gözlemlenebilecek.

Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak.

İLLERE GÖRE TUTULMA SAATLERİ



GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR

Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Astrofotoğrafçılar ve gökbilimciler, güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi güvenli bir şekilde gözlemlemek için özel filtreler kullanırlar.

Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi uman gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır.

Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak gibi başka bir dolaylı görüntüleme yöntemi kullanabilirler.

NERELERDE GÖRÜLECEK
Güneş tutulması İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den görülecek.
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