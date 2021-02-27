Bugünkü yalanı yüzüne vuruldu: Utanmıyor!

Zengin, cezaevlerindeki kadınlara yönelik hakaret ve aşağılamalarına devam etti. Bugün Fath Altaylı'ya verdiği röportajda Zengin şunları söyledi:





"Pembe oda denilen uygulamayı biz getirdik ve çok da doğru yaptık, fakat F...’cüler bunu kullanarak cezaevinde hamile kalıyorlar. Maksatları da Türkiye’yi karalamak.”





CEMAATE ÜYELİKTEN HAPİSTEYSEN ZATEN YASAK





Oysa ki özellikle adli hükümlüler için kullanılan ve ödül(!) kazanmaya yönelik davranış sergileyen tutuklular için getirilen eşle bir araya gelme uygulaması 'Pembe Oda', 2017'den bu yana cezaevindeki Hizmet gönüllüleri için yasak.

Bunun altını çizen avukat Nurullah Albayrak şunları yazdı:





"AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, çıplak arama gündemiyle başlayan süreçte yaptığı açıklamalarla, iddialara verdiği cevaplarla ve karşı argüman olarak ortaya attığı suçlamalarla, AKP’nin oluşturduğu nefret söyleminin yaşam biçimleri haline geldiğini açık olarak göstermiştir. Öncelikle "pembe oda" uygulaması Türkiye'de bir hak değil ayrıcalıklı tutuklu ve hükümlülere verilen bir "ödül(!)"dür. 2013 yılında ayrım gözetmeksizin tüm tutuklulara uygulanması öngörülerek yapılan bu düzenleme, 2017'de Adalet Bakanlığı tarafından cemaat mensuplarına yasaklandı. AYM de cemaat mensuplarına uygulanmamasını doğru kabul etti. Ama Özlem Zengin 2013 yılında uygulamaya başlayan bu düzenleme yıllardır cemaat mensuplarına uygulanıyormuş hem de diğerlerine nazaran 4 kat fazla uygulanıyormuş gibi koca bir yalanı hiç utanmadan söyleyebildi. "İffetli" kadınlara attığı bu iftiranın tek sebebi ise İslamcı(!) iktidarlarını biraz daha sürdürmek. Cennetin, utanmazca iftira attığınız annelerin ayakları altında olduğunu ne çabuk unuttunuz..."



