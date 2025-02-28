Bugünlerde Amerikalıların en çok merak ettiği soru: Fort Knox’taki altınlar yerinde mi?

Trump'ın denetim talebi geniş yankı bulurken, maliyetleri düşürmek için çalışan Elon Musk ve Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul gibi tanınmış isimler de son haftalarda aynı soruyu soranlar arasına katıldı. 17 Şubat'ta X'te bir paylaşım yapan Musk, “Fort Knox'tan altın çalınmadığını kim teyit ediyor?” dedi. Musk, “Belki oradadır, belki de değildir. O altın Amerikan halkına ait! Hâlâ orada olup olmadığını bilmek istiyoruz” ifadesini kullandı.



Bu iddia yeni değil. Ancak Hazine Bakanı Scott Bessent'in altının varlığına dair verdiği güvenceye ve yıllık denetimlere rağmen şüpheler devam ediyor ve Fort Knox'taki hazinenin durumuyla ilgili spekülasyonlar sürüyor.



Fort Knox nedir?



Genellikle Fort Knox olarak adlandırılan Birleşik Devletler Külçe Deposu, Kentucky'nin en büyük şehri Louisville'in 56 kilometre güneyinde, I. Dünya Savaşı döneminden kalma bir askeri tesiste yer alan ultra güvenli bir kasa. Adını Amerika'nın ilk savaş bakanı Henry Knox'tan alan Camp Knox, 1918'de kalıcı bir askeri üs haline gelmeden önce kuruldu ve 1930'larda Fort Knox olarak yeniden adlandırıldı. Depo, 1936 yılında hükümetin ABD para birimini destekleyen ve giderek genişleyen altın rezervlerini saklamak üzere inşa edildi.



Fort Knox, 1937'de ABD Postası aracılığıyla ilk altın sevkiyatını aldı ve 1941'e gelindiğinde 649,6 milyon ons gibi şaşırtıcı bir miktarda altın burada tutuluyordu. Bu miktar şu andaki varlığın dört katıydı. Ancak Fort Knox sadece altınla ilgili değildi. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın kurucu belgeleri olan Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasa ve Haklar Bildirgesi ile İngiltere'nin 13. yüzyıl özgürlükler sözleşmesi olan Magna Carta'nın bir kopyası gibi diğer devletlerin değerli varlıklarını da korudu.



Bugün ne kadar altın var?



ABD Darphanesi'ne göre, depo bugün 147,3 milyon ons veya 5 bin ton altın barındırıyor. Bu miktar ABD Hazinesi'nin rezervlerinin yarısına tekabül ediyor. Altının geri kalanı ise ülke çapındaki diğer güvenli tesislerde saklanıyor. Fort Knox'ta tutulan standart bir külçe altın yaklaşık 12,4 kilogram ağırlığında. Altının değeri 1970'lerde ons başına 42,22 dolar olarak belirlenmişti. Mevcut altının değeri bugünkü fiyatlarla 428 milyar dolar.



Kasanın güvenliği hakkında neler biliniyor?



Fort Knox'un efsanevi güvenliği “Fort Knox kadar güvenli” deyimine ilham vermiştir. 16 bin feet küp (453 metreküp) granit, 4 bin 200 metre küp beton, 750 ton takviye çeliği ve 670 ton yapısal çelik kullanılarak inşa edilen depo binası, heybetli bir kale gibi. İki katlı kasanın içinde 21 inç (53 santimetre) kalınlığında betonla güçlendirilmiş çelik duvarlar bulunuyor. Patlamaya, delmeye ve meşaleye dayanıklı kasa kapısı 20 tondan daha ağır ve açılması için 14 tur çevrilmesi gerekiyor. Eski Darphane Müdürü Philip Diehl, 2023 CoinWeek makalesinde, kapıyı açma prosedürünü tek başına bir kişinin bilmediğini yazdı.



Birleşik Devletler Darphane Polisi ve Fort Knox'taki büyük askeri güç tarafından korunan tesise girilmesi imkansız gibi. Diehl'e göre jiletli teller ve mayın tarlaları ekstra koruma katmanları oluşturuyor.



Daha önce içeri girilmesine izin verildi mi?



ABD Darphanesi, depoyu “gizli tesis” olarak adlandırıyor ve katı bir “ziyaretçi alınmaz, istisna yapılmaz” politikası uyguluyor. Eski başkanların bile ziyaret etmesi yasaklanmış durumda. Ancak Darphane, 1974 yılında bir istisna yaparak kasaları bir grup gazeteci ve Kongre üyesine açtı. Kameraya çekilen ve daha sonra televizyonda yayınlanan bu tarihi ziyaret, büyük miktarda altının gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu söylentilerine yanıt olarak gerçekleşmişti.



Bundan 40 yıl sonra eski Hazine Bakanı Steve Mnuchin, 2017 yılında Kentucky'li siyasetçilerden oluşan bir heyete kasaları görmeleri için öncülük etti. Mnuchin, ziyaretin ardından sosyal medyadaki mesajında, “Altın güvende olduğu için mutluyum” yazdı. Darphane'ye göre bu nadir ziyaretlerden önce Başkan Franklin D. Roosevelt kasalara dışarıdan giren tek kişiydi.



Şimdi ise yeni bir kamu denetimi için baskılar artıyor. Muhafazakar radyo sunucusu Glenn Beck, geçen günlerde Trump'a bir mektup yazarak, “Amerika'nın altın rezervlerinin varlığını belgelemek ve doğrulamak için” Fort Knox'a bir kamera ekibi getirmek istedi.



Çok az kişi altının varlığından şüphe duysa da bazı sektör uzmanları kasanın kapılarının halka açılmasının tartışmaları sona erdirebileceğine inanıyor. Tam ve bağımsız bir denetim - hatta canlı yayınla doğrulama - şüpheleri ortadan kaldıracak ve ABD finans kurumlarına olan güveni pekiştirecektir.