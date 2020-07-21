Buharı tüten siyah çamur nehri şaşırttı

Pima Kontluğu’nda görevli çalışanlar tarafından Twitter’a yüklenen bu video, 15 Temmuz günü Cañada del Oro Wash’deki (kontluktaki bir drenaj kanalı ve dağ bisikleti yolu) orman yangınının ardından akan enkazı gösteriyor. ABD Jeolojik Araştırma Bakanlığı’na (USGS) göre yangınlar, yağmur suyunun araziden akma şeklini değiştirebiliyor. Normal koşullar altında, çoğu çerçöp büyük miktarda su emebiliyor ve bu sayede her yağmur yağdığında ani su baskınları oluşmuyor. Fakat bir orman yangınından sonra, arazi artık bu kadar suyu ememiyor. Hatta ufak yağmurlar bile, enkazla dolu su baskınlarını tetikleyebiliyor.







USGS’nin Kaliforniya Su Bilimleri Merkezi’ne göre “Hızlı hareket eden, büyük ölçüde yıkıcı olan ve şiddetli yağmurun tetiklediği enkaz akıntıları, yangından sonra meydana gelen en büyük tehlikelerden biri. Enkaz akıntıları; yanmış havzalarda, yanmamış alanlara kıyasla çok daha düşük miktardaki yağmurlar ile tetikleniyor. Güney Kaliforniya’da 7 milimetre kadar ufak bir yağmur, 30 dakikada enkaz akıntılarını tetiklemişti.”





Santa Barbara Family Life sitesine göre 2018 yılındaki Thomas Yangını’nın ardından meydana gelen toprak kaymaları ve enkaz akıntıları, Kaliforniya’daki iki kasabada kış fırtınasından sonra 13 kişinin ölümüne sebep olmuş. NASA’ya göre iklim değiştikçe, orman yangınlarının çıkma ihtimali de yükseliyor.

