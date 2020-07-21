Samanyolu Haber /Gündem / Buharı tüten siyah çamur nehri şaşırttı /21 Temmuz 2020 11:27

Buharı tüten siyah çamur nehri şaşırttı

Bir kamera, Arizona’nın Pima Kontluğu’nda yer alan ve görünürde zararsız olan bir patikaya doğru bakıyor. Fakat video başladıktan birkaç saniye sonra, uzakta koyu bir şey beliriyor ve sonrasında bir nehir gibi kuru çerçöp akıyor. En sonunda, dal parçaları ve çamurdan oluşan kömür karası bir nehir meydana geliyor ve neredeyse temiz bir ırmak kadar hızlı akıyor.

Buharı tüten siyah çamur nehri

Pima Kontluğu’nda görevli çalışanlar tarafından Twitter’a yüklenen bu video, 15 Temmuz günü Cañada del Oro Wash’deki (kontluktaki bir drenaj kanalı ve dağ bisikleti yolu) orman yangınının ardından akan enkazı gösteriyor. ABD Jeolojik Araştırma Bakanlığı’na (USGS) göre yangınlar, yağmur suyunun araziden akma şeklini değiştirebiliyor. Normal koşullar altında, çoğu çerçöp büyük miktarda su emebiliyor ve bu sayede her yağmur yağdığında ani su baskınları oluşmuyor. Fakat bir orman yangınından sonra, arazi artık bu kadar suyu ememiyor. Hatta ufak yağmurlar bile, enkazla dolu su baskınlarını tetikleyebiliyor.

USGS’nin Kaliforniya Su Bilimleri Merkezi’ne göre “Hızlı hareket eden, büyük ölçüde yıkıcı olan ve şiddetli yağmurun tetiklediği enkaz akıntıları, yangından sonra meydana gelen en büyük tehlikelerden biri. Enkaz akıntıları; yanmış havzalarda, yanmamış alanlara kıyasla çok daha düşük miktardaki yağmurlar ile tetikleniyor. Güney Kaliforniya’da 7 milimetre kadar ufak bir yağmur, 30 dakikada enkaz akıntılarını tetiklemişti.”

Santa Barbara Family Life sitesine göre 2018 yılındaki Thomas Yangını’nın ardından meydana gelen toprak kaymaları ve enkaz akıntıları, Kaliforniya’daki iki kasabada kış fırtınasından sonra 13 kişinin ölümüne sebep olmuş. NASA’ya göre iklim değiştikçe, orman yangınlarının çıkma ihtimali de yükseliyor.
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