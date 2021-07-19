"Buhran bu kez uzun sürdü! 2017'de başlayan kriz devam ediyor"

Kahveci, Türkiye'nin önceki dönemlerde yaşadığı krizlerden çok kısa bir şekilde kurtulduğunu ancak mevcut krizin bunlardan çok farklı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:







"Türkiye 1994 krizini, 2001 krizini ve 2008-09 küresel krizi sadece 1 yıllık sürede geri toplamıştır. Bunlar -V- tipi ekonomik kriz dalgalanmalarıydı. Oysa 2017 sonrasında başlayan reel kriz hala aşılamamış durumda. Bu sefer -L- tipi bir ekonomik buhran yaşıyoruz."







"Yapısal bir çöküşe gittiğimiz aşikardır" diyen Kahveci şu ifadeleri kullandı:





"Devletin kurumları giderek zayıflıyor. Kurumsal yapı çöktüğünde ekonomik yapı asla ayakta duramaz. Maneviyatı temsil eden inanç dünyamızın hali Diyanet’in halinden bellidir. Deizmin yayılmasının baş sorumlusu Diyanettir.





Hutbelerde şükretmeyi öğütlerken, kamu malının yetim malı gibi olmasından ve kamu malının israf edilmemesi gerektiğinden bahsedilmediği gibi, başlıca savurganlık kurumlarından biri de bizzat o kurumdur."