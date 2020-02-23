Bukalemun gibi... Erdoğan'ın büyükelçi yaptığı isim AKP'ye ne hakaretler etmiş...

Almanya'da Yeşiller ve SPD üyesi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Ozan Ceyhun, Erdoğan tarafından Avusturya Büyükelçiliği'ne atanırken tepkiler de art arda geldi.







Ülkücüler, 1977'de Mustafa Erol'un öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Ozan Ceyhun'un ataması üzerinden Erdoğan'a yüklenirken Milli Görüş kanadından da yeni büyükelçinin eski defterleri açıldı.





Medya Notu'nda yer alan habere göre, Ceyhun’un Milli Görüş’ü bir terör örgütüne benzettiği belirtilirken, geçmişte Erdoğan’ı ve AKP'yi de hedef alan ifadeler kullandığı ortaya çıktı.





Ceyhun, Türkiye’yi Avrupa Birliği için tehdit olarak nitelerken, 2002 yılında Voice of America’ya verdiği mülakatta “İslâm zaten korkulan bir olay haline gelmiş durumda, 11 Eylül teröründen beri. Türkiye’de de eşi ve kızları başörtülü aile pozları veren bir başbakanı AB’nin klâsik normlarına uymuyor. AB modern İslâm’a karşı değil ama modern İslâm’da da AKP’nin sunduğu fotoğraflar yok" ifadesini kullanmış.





Ceyhun, söz konusu mülakatta, "Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin İslamı ve bu anlayışın maalesef iyice dejenere edilmesi. Sonuç olarak, türban gibi konuların insan hakları çerçevesinde tartışılması safsatası bunun örneği" diyor ve şöyle devam ediyor:





"AB’de bu anlayış dinin politika ile ilişkisi olmaması gerektiğine inanan geniş kesimlerinde tepki görüyor. AKP’yi bizim Alman Hristiyan Demokratlar ile kıyaslamak onlara büyük bir haksızlık olur. Çünkü Alman Hristiyan Demokratlar’ın, isimlerindeki Hristiyan demokratlık dışında, politikaya yansıyan dinî hiçbir yanları yok. Erdoğan’da ise kılık, kıyafette başlıyor, içki içip içmemeye varıyor. Bundan dolayı da politikacılar tedirgin durumdalar. Avrupa’da aklı başında olan politikacıların Türkiye’deki bu gelişmelerden dolayı tedirgin olmaları ve Türkiye’de kökten dinci bir partinin iktidara gelmesinin ne derece AB çıkarlarına uygun olup, olmadığını sormaları bence haklı bir tavır.”





Ceyhun, 2008 yılında Açık Gazete’ye verdiği bir mülakatta ise “İşin kötüsü bu tarz şikayetler sürekli artmakta. Kapatılmasına demokrasiye olan inancımdan karşı olduğum partinin seçmenlerini oluşturanlardan bir kesim Türkiye’nin 'çehresini' değiştirmek amacıyla ülkenin günlük yaşamını çekilmez hâle getirmekte" görüşünü dile getiriyor.





2001 yılında Almanca olarak yayımladığı “Allah adına siyaset” isimli kitapçıkta ise Ceyhun, şunları kaydediyor:





"Elinizdeki bu bröşür geçen senenin ağustos ayında yayınlanmış olduğum bilgilendirme çalışmasının ikinci baskısıdır. Büyük talepten hareketle güncelleştirilmiş bir versiyonu neşretmeyi doğru buldum. New York ve Washington’daki iğrenç ve insanlık dışı saldırılar bu kararımızın doğruluğunu teyit etmiştir. Zira fanatik islamcıların eylemlerinin izleri Almanya´ya kadar sürülebiliniyor.





Bu olaylar bizlere biz kez daha müslümanlar arasında sadece aşırı dinci değil aynı zamanda şiddete meyleden şahıs ve grupların varlığını gözler önüne sermiştir. Bu gerçek bugüne kadar küçümsenmiştir. O bakımdan bütün grupların bağlantıları ve özgürlükçü toplum için anlamları güncel gelişmelerin ışığında yeniden değerlendirilmeli.





Federal Cumhuriyetin dini topluluklar ve kiliselere yönelik hoşgörüsü az sayıda insan tarafından istismar edilen çoğulcu bir geleneğin gereğidir. O bakımdan olayları çok daha yakından takip etmeliyiz. Bu yayında yaptığımız gibi toplumu aydınlatmalıyız, zira burada barış içinde yaşayan müslümanların ekseriyeti cadı avına maruz kalmamalı. Bu manada başta ABD ve burada giderek artan bir insan kitlesinin şarkiyata, Arap dünyasına ve İslam’a ilgi duymasını cesaretlendirici buluyorum. Şu soru benim için elzemdir: Anayasaya düşman organizelerin varlığından hareketle yasal islamcı akıma masumiyet çerçevesinde yaklaşmak doğru mu veya ciddi bir toplumsal tehdidi hafife mi alıyoruz? Bu bakımdan olayları yakından takip eden birisi olarak istihbaratların çalışmalarından memnuniyetimi ifade etmeliyim."