Samanyolu Haber /Gündem / Buket Aydın'dan Erdoğan'a oy vermeyen yüzde 48'e çok ağır sözler: "Teröristlerle..." /03 Haziran 2023 13:14

Buket Aydın'dan Erdoğan'a oy vermeyen yüzde 48'e çok ağır sözler: "Teröristlerle..."

AKP yanlısı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken sunucu Buket Aydın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, Erdoğan'a oy vermeyenleri sert sözlerle hedef aldı.

SHABER3.COM

Haberet isimli internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, haftalık programında gündemi değerlendirdi.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, "Bir şeyler görüyorum, bazı sanatçılar, sanatçı mı oyuncu mu ne diyeyim onlara… 'Ben yüzde 48’in içindeyim, çok mutluyum. Yüzde 48’iz, çok mutluyuz biz.' Ondan sonra dönüyor. Bunlara bak, oy verenlere bak, cahil, çoban. Aysun Kayacı’nın bir lafı vardı, kızcağız söyledi, o da üstüne yapıştı, 'Dağdaki çobanla benim oyun bir mi? Bak ne kadar haklıymış gördün mü? Senin seçmenin konuşmayı bile bilmiyor. İlkokul mezunu bile değil. Biz evimizdeyiz, ben sizin için üzülmüştüm ey halk, soğan bile alamıyorsunuz.' Ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin bekası gündemdeyken kimse yediği ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya, Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı, tamam mı?" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERLE AYNI TORBAYA GİRECEĞİME ÖLÜRÜM DAHA İYİ"
Muhalif seçmeni hedef alan Buket Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler, o F...’cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Ben yüzde 52’yle torbaya girerim kardeşim, senin o aşağıladığın çobanla, senin o ilkokul mezunu bile değil diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim, senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime..."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Buket Aydın'dan Erdoğan'a oy vermeyen yüzde 48'e çok... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:17