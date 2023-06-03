Haberet isimli internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, haftalık programında gündemi değerlendirdi.







28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, "Bir şeyler görüyorum, bazı sanatçılar, sanatçı mı oyuncu mu ne diyeyim onlara… 'Ben yüzde 48’in içindeyim, çok mutluyum. Yüzde 48’iz, çok mutluyuz biz.' Ondan sonra dönüyor. Bunlara bak, oy verenlere bak, cahil, çoban. Aysun Kayacı’nın bir lafı vardı, kızcağız söyledi, o da üstüne yapıştı, 'Dağdaki çobanla benim oyun bir mi? Bak ne kadar haklıymış gördün mü? Senin seçmenin konuşmayı bile bilmiyor. İlkokul mezunu bile değil. Biz evimizdeyiz, ben sizin için üzülmüştüm ey halk, soğan bile alamıyorsunuz.' Ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin bekası gündemdeyken kimse yediği ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya, Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı, tamam mı?" ifadelerini kullandı.





"TERÖRİSTLERLE AYNI TORBAYA GİRECEĞİME ÖLÜRÜM DAHA İYİ"

Muhalif seçmeni hedef alan Buket Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler, o F...’cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Ben yüzde 52’yle torbaya girerim kardeşim, senin o aşağıladığın çobanla, senin o ilkokul mezunu bile değil diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim, senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime..."