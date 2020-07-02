Samanyolu Haber /Sağlık / Bulaşıcı Hastalık Uzmanı uyardı /02 Temmuz 2020 20:54

Bulaşıcı Hastalık Uzmanı uyardı

Dünya üzerinde birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını artmaya devam ediyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yaptığı açıklama ile “Korona virüs vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde" değerlendirmesinde bulundu.

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 ABD'de dün bir günde 50 bin 203 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından, Fauci BBC'ye röportaj verdi. Beyaz Saray Korona Virüsle Mücadele Görev Gücü üyesi de olan Fauci, ABD'deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki virüs vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil" yorumunda bulundu.

Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır" ifadesini kullandı. 
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