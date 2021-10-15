Samanyolu Haber /Sağlık / Bulaşıcı olmayan Kovid-19 virüsü üretildi /15 Ekim 2021 22:49

Bulaşıcı olmayan Kovid-19 virüsü üretildi

Koronavirüs'ün yok edilmesine yönelik çabalar sürerken, virüsle yaşamaya alışmak ve bu yolda daha az hasarla ilerlemek adına da adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan bir çalışma sonrasında da bulaşıcı olmayan Kovid-19 virüsü üretildiği belirtildi.

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ABD’nin Rockefeller Üniversitesi’nden bilim insanlarının, koronavirüsün RNA’sını içeren ama bulaşıcı olmayan bir genetik yapı oluşturduğu belirtildi.

Rockefeller Üniversitesi’nin açıklamasında, bilim insanlarının oluşturduğu yapının, virüs yaşam döngüsünün neredeyse tüm yönlerini taklit ettiği belirtilerek, “RNA, bir virüsün kendini kopyalaması için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri içeriyor, fakat içinde, virüsün insan hücrelerine sızmasına ve insana hastalık bulaştırmasına izin veren sivri uçlu proteinleri oluşturmak için talimatlar yok” ifadesine yer verildi.

Dolayısıyla virüs, laboratuvar koşullarında hücrelere yerleştirildiğinde, komşu hücrelere yayılma yeteneğine sahip olmayan kopyalar üretiyor.

Bu kopyalama yönteminin Daha önce Hepatit C gibi diğer virüslere karşı ilaç geliştirilmesinde başarılı sonuçlar verdiği kaydedildi.
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