'Bulaşma riskinin en yüksek olduğu iki nokta tuvaletler ve soyunma kabinleri'

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, alışveriş merkezlerinde bulaşma riskinin en yüksek olduğu iki yerin tuvaletler ve soyunma kabinleri olduğunu belirtti. Evde kalmanın önemine de değinen Müftüoğlu, "COVID-19 pandemisiyle mücadelede evde kalmak, çok gerekli olmadıkça sokağa çıkmamak en etkili önlem" dedi.





Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun Hürriyet'te, "En etkili savunma evde kalmak" başlığyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:





Eğer bir sürprizle karşı karşıya kalmazsak, virüsü önemli ölçüde sokağa hapsettiğimizi söyleyebiliriz. Bu başarının temel belirleyicisi de ‘Evde kal’ kampanyasıdır.





Virüsü sokakta bırakıp eve sokmamak ona çoğalma, yayılma, yaşam hakkı tanımamak, bütün araştırmalarda salgını kontrol altına almanın en etkili yolu olarak saptanmıştır. Tabii ki sosyal mesafe, el temizliği ve genel hijyen tedbirleri ve muhakkak ki maske takma ve diğer önlemlerin de faydası tartışılmaz. Ama şu bilgi çok net ve açık:





COVID-19 pandemisiyle mücadelede evde kalmak, çok gerekli olmadıkça sokağa çıkmamak en etkili önlem.





Nedenine gelince: Virüs organik bir zemin bulamadığında çoğalamıyor, kendiliğinden parçalanıp yok oluyor. Bu yok olma süresi de en fazla 2-3 günde tamamlanıyor. Kısacası önümüzdeki günlerde de ‘izolasyon’ meselesini hep ön planda tutmamız, evde kalarak virüsü sokakta yok olmaya mecbur kılmamız gerekiyor.





BANA GÖRE: AVM’DEKİ ÖNLEMLERİN İLK İKİSİ NE OLMALI?





AVM’lerin açılması herkeste “Acaba yanlış mı yapılıyor?” sorusunu akla getirdi. Böyle düşünenler haksız da değiller. Kalabalıkla temas, havalandırmada çıkabilecek bulaş sorunları ve daha pek çok ayrıntı var akla gelen. Ama yine de ilk iki ayrıntının tuvaletler ve soyunma kabinleri olduğu kesin. Muhtemel bir bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler bu iki nokta.





Bu bilgi bilimsel olarak da doğrulandı. Mesela hastanelerin en çok viral yük barındıran sosyal alanlarının soyunma odaları ve tuvaletler olduğu gösterildi.