Buldan: Sadece PKK için yasa hazırlanıyor, ancak binlerce haksız hukuksuz yatan da var

Çıkarılması planlanan yeni paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Partili Buldan, mevcut haliyle sadece PKK’yı kapsayan bir yasanın yeterli olmadığını, Türkiye cezaevlerinde haksız ve hukuksuz yere yatan binlerce insanın bulunduğuna dikkat çekti.









ÇÖMEZ: ‘CUMHUR KOALİSYONUNUN YENİ ORTAĞI’





PERİNÇEK’İN ÖNERİSİ





SANCAR DA BENZER AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

AKP milletvekillerinin hazırladığı ve gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen 11. Yargı Paketi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, pakete ilişkin verdiği bir söyleşide, “Sadece PKK ile ilgili bir yasa tasarlandığını biliyoruz.” dedi.Bu tür bir düzenlemenin vicdanen, siyaseten ve insani açıdan bir gereklilik olduğunu kaydeden Buldan, Mezopotamya Ajansı’na verdiği söyleşide şunları söyledi:“Çıkarılacak olan yasa sadece PKK ile ilgili bir yasa diye ifade ediliyor. Aslında doğru. Yani iktidarın, yine iktidarın ortağının, Cumhur İttifakı’nın zihnindeki yasa böyle bir yasa. Sadece PKK’yı ilgilendiren bir yasa olarak tasarlanıyor diye biliyoruz. Henüz bize iletilmedi ama böyle bir bilgiye sahibiz. Fakat bugün cezaevlerinde binlerce haksız ve hukuksuz şekilde yatan insanlar var. Bakın telefonlarımıza günde yüzlerce kader mahkûmu dediğimiz insanlardan mesajlar geliyor. Sadece siyasi ya da sadece PKK’yı kapsayan bir yasanın yanında aynı zamanda böyle bir düzenlemeye de ihtiyaç var. Diyelim ki 11. yargı paketinin içine haksız, hukuksuz, cezaevinde olan binlerce insanı koyabilirsiniz. Bu vicdanen, bu siyaseten, bu insani olarak da bir gerekliliktir. Elbette ki biz burada tecavüzcüleri, kadın katillerini, çocuk katillerini kastetmiyoruz, böyle bir şey yok. Ama bize gerçekten gelen mesajlardan, gelen mektuplardan, mahkûm yakınlarından atılan mesajlardan şunu görebiliyoruz. Cezaevlerinde büyük bir hem doluluk oranı var hem de haksız yere yatan insanlar var. Bu haksızlığı gidermek ve sürece de belki yine pozitif bir katkı sağlayacak olan belki başka bir düzenleme. Belki yargı paketleriyle böyle bir düzenleme yapmak Türkiye’de işlenen hukuk sistemini de rahatlatacak bir sistem.”Buldan’ı eleştiren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Önce MGK’da; PKK’nın “kendini feshetmiş bir örgüt” olduğunu kabul edecekler. Sonra da TBMM’de; “kendini feshetmiş örgüt üyelerinin affedileceğine dair bir yasayı” kabul edecekler. Demiştim birkaç gün önce. Cumhur koalisyonunun yeni ortağı planı bugün ifşa etti; “Sadece PeKeKe’yi ilgilendiren bir yasa çıkarılacak!”AKP’yi ve Cumhur İttifakı’nı “dışarıdan” destekleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından ilk kez temmuz ayında gündeme getirilen “PKK mensuplarına af” önerisi gündemdeki yerini koruyor. Perinçek, “Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu Önerisi” başlığıyla partisinin İstanbul İl binasında basın toplantısı düzenlemişti.DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar da af tartışmalarına ilişkin geçtiğimiz hafta yaptığı bir değerlendirmede, “Genel af değil, kendini fesheden örgütle ilgili düzenleme yapılacak” şeklinde konuşmuştu.Mithat Sancar, PKK’nın, Öcalan ve iktidarın sürece uygun yasa istediğini belirterek, “Bu sürecin işleyişi bakımından doğru olan, kendini fesheden ve silah bırakan örgütü konu alan düzenlemelerin yapılmasıdır. Af yaklaşımı, farklı sıkıntılar ve komplikasyonlar doğurur. Tabii ki bu yasada çeşitli konular farklı farklı şekillerde ele alınacak” dedi.