Samanyolu Haber /Gündem / Buldan: ‘Soylu yalan söylüyor, bana koruma verilmedi' /27 Mayıs 2021 20:11

Buldan: ‘Soylu yalan söylüyor, bana koruma verilmedi'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in üst üste yayınladığı videolarla devlet-siyaset-mafya ilişkilerine yönelik yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor. Peker’in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkındaki iddialara geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında yanıt vermişti. Soylu söz konusu programda HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’a koruma verildiğini iddia etmişti.

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HDP Eşbaşkanı Buldan’dan Soylu’ya yanıt geldi ve kendisine koruma verilmediğini söyledi.Medya Haber’den gazeteci Erdal Er’in programında konuşan Pervin Buldan, “Soylu yalan söylüyor, bize koruma verilmedi” dedi.

Buldan’ın açıklamaları şöyle:

“Ben ve Sezai Temelli, HDP’ye ilk eşbaşkan olduğumuz zaman, yani dört yıl önce, İstanbul Valiliği’nden bana bir tebligat geldi. Koruma talep ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye? Eğer kabul ediyorsanız bir tane yakın koruma vereceğiz, bu yakın koruma size aracınızda size eşlik edecek ve gittiğiniz her yerde sizin yanınızda olacak kuralını getirdiler. Dolayısıyla biz yakın bir koruma almayı en baştan reddettik. Şu anda herhangi bir korumamız yok bizim. Ne benim, ne Mithat Sancar’ın, ne zamanında Selahattin Demirtaş’ın ne Figen Yüksekdağ’ın. Hiçbirimizin koruması olmadı. Çünkü bize söylenen buydu: Bir tane yakın koruma verilecek size ve bu koruma size her zaman eşlik edecek. Biz 24 saat boyunca yanımızda olacak bir korumayı reddettik. Soylu televizyonda sanki biz eşbaşkan olduğumuzdan beri Soylu’nun emriyle bize verilen bir koruma var gibi bahsetti. Böyle algılandı çünkü. Bunun yalan olduğunu söylemek istiyorum.

Bugün yaşananlar Susurluk olayının çok üzerinde. Bunu yeni bir sürecin başlangıcı olarak okumakta fayda var.Susurluk kazasıyla Türkiye’deki siyasetin nasıl kirlendiğini gördük. Kürt halkının tasfiye edilmeye çalışıldığı bir dönemdi. Bu pisliklerin ortaya dökülmesi bize bir şans vermişti. Temiz bir toplum temiz bir siyaset talebi o dönem çok iyi ifade edilmişti.

TBMM’de kurulan komisyonlara ifadeler verildi, hazırlanan raporlara göre o dönem yargılamalar yapılsaydı, cezalandırmalar yapılsaydı,  biz bugün Peker’in yaptığı açıklamalarla yeni bir süreci yaşamamış olurduk.

Biz faili meçhul cinayetlerin kimler tarafından işlendiğini gayet iyi biliyoruz, bu durum bugün kanıtlanmış oldu. Sedat Peker’in bunu söylemiş olması ve kendi içlerinden birilerinin bunu itiraf etmiş olması bize göre bir kanıttır. 

Peker’in Savaş Buldan ve Behçet Cantürk ile ilgili açıklamasının olduğu gün, Mehmet Ağar ve Korkut Eken’in İstinaf’ta bulunan JİTEM davasındaki beraat kararının bozulduğu, yeniden yargılanacağı haberini aldık. Bu önemli bir gelişmedir ama yeniden yargılanacak mı Mehmet Ağar?”
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