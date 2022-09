Buldan'dan 'Kürdistani İttifak' açıklaması

TİP'in de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın büyük ortağı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yaptığı yeni bir açıklamada “Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil; Kürtlerle de büyük bir Kürdistani ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandığı belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Adıyaman'da 'Halk Buluşması' etkinliğine katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlerde HDP'nin, Adıyaman'da birinci parti olacağını söyleyerek, "Zaten gördüğümüz ilgiden, biraz önceki yaptığımız esnaf gezisinden HDP'nin birinci parti olduğu gözlerden kaçmıyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz" dedi.

“KÜRDİSTANİ İTTİFAKI EN KISA ZAMANDA KURACAĞIZ”





Buldan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Sadece Adıyaman'da değil; Nusaybin'den Cizre'ye Manisa'dan Antalya'ya, Kars'tan Hakkari'ye Türkiye'nin her bir yerinde, her karış toprağında Halkların Demokratik Partisi eş başkanlarıyla, her bir ferdiyle nereye giderse gitsin büyük bir coşku karşılama ve teveccühle karşı karşıya kalıyor. İşte siz HDP'yi HDP yapanlarsınız. Yani HDP'ye rengini, coşkusunu kararlılığını da veren sizlersiniz. İyi ki varsınız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."“Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil; Kürtlerle de büyük bir Kürdistani ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçekleştireceğiz” diyen Buldan, “Ekim ayı programımızda Kürdistani partilerle ve Kürt çevrelerle yapacağımız buluşmalar genişlemenin ve büyümenin bir parçası olarak ele alınacak” bilgisini paylaştı.