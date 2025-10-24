Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç bir hikaye paylaştı: Kimi hedef aldı merak konusu? /24 Ekim 2025 17:25

Bülent Arınç bir hikaye paylaştı: Kimi hedef aldı merak konusu?

Padişah, şehzade, molla… Bülent Arınç, o hisseli kıssayı kime anlattı? Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, X hesabından, şark sultanının oğlunun hikâyesini paylaştı. Hisseli kıssada, yıllarca çocuğu olmayan bir Şark Sultanı’nın sonunda bir oğlu oluyor. Şehzade büyüdükçe devlet işlerine ilgi göstermiyor, sürekli yeni yalanlar uyduruyor...

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç, sosyal medya hesabından “Bir ok attım kebap oldu” hikâyesini paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağı iddia edilen Arınç,  “Bu hikâyede geçen kişi ve kurumlar tamamen hayal ürünüdür. Güncel olaylarla ve siyasi konuşmalarla hiçbir ilgisi yoktur. Ben öyle desem de siz yine de inanmayabilirsiniz, anlayışınıza sığınıyorum” notuyla paylaştığı kıssada, yıllarca çocuğu olmayan bir Şark Sultanı’nın sonunda bir oğlu oluyor. Şehzade büyüdükçe devlet işlerine ilgi göstermiyor, sürekli yeni yalanlar uyduruyor.

‘BİR OK ATTIM, KEBAP OLDU’

İşte, o hikâye:

“Şehzade büyüdükçe devlet işlerine ilgi göstermiyor, sürekli yeni yalanlar uyduruyordu. Sultan, oğlunun durumuna çare bulmak için ülkenin en bilge mollasını görevlendirdi.

Molla iki yıl süren eğitimin ardından şehzadeyi halkın karşısına çıkarır. Şehzade ilk sözünü söyler:

“Bir ok attım, kebap oldu.”

Halk şaşkınlıkla bakarken Molla durumu kurtarır:

“Şehzademiz bir kuşu vurdu, çeliğin kayaya çarpmasıyla ateş çıktı, kuş da pişti, kebap oldu.”

Ardından şehzade yine konuşur:

“Bir ok attım, göl oldu.”

Molla bir kez daha durumu toparlar:

“Şehzademiz gölün önündeki kayayı okla parçaladı, göl yeniden suyla doldu.”

‘AŞURE DE NEREDEN ÇIKTI HÜNKÂRIM’

Sonunda şehzade bir kez daha konuşur:

“Bir ok attım, aşure oldu.”

Bu defa molla ne kadar düşünse de izah bulamaz ve Sultan’a dönerek,

“Kebap meselesini hallettik, sel meselesini hallettik ama aşure de nereden çıktı hünkârım?”
diyerek pes eder.

‘HİKÂYENİN GEÇMİŞTE KALDIĞINI SANMAYIN’

Arınç, hikayenin sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Hikâyenin geçmişte kaldığını sanmayın. Aradan hayli zaman geçti ama Padişah’ın yerini sermayedarlar, şehzadenin yerini siyasetçiler, molla’nın yerini ise medya aldı.”



