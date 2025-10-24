Bülent Arınç bir hikaye paylaştı: Kimi hedef aldı merak konusu?

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç, sosyal medya hesabından “Bir ok attım kebap oldu” hikâyesini paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağı iddia edilen Arınç, “Bu hikâyede geçen kişi ve kurumlar tamamen hayal ürünüdür. Güncel olaylarla ve siyasi konuşmalarla hiçbir ilgisi yoktur. Ben öyle desem de siz yine de inanmayabilirsiniz, anlayışınıza sığınıyorum” notuyla paylaştığı kıssada, yıllarca çocuğu olmayan bir Şark Sultanı’nın sonunda bir oğlu oluyor. Şehzade büyüdükçe devlet işlerine ilgi göstermiyor, sürekli yeni yalanlar uyduruyor.





İşte, o hikâye:“Şehzade büyüdükçe devlet işlerine ilgi göstermiyor, sürekli yeni yalanlar uyduruyordu. Sultan, oğlunun durumuna çare bulmak için ülkenin en bilge mollasını görevlendirdi.Molla iki yıl süren eğitimin ardından şehzadeyi halkın karşısına çıkarır. Şehzade ilk sözünü söyler:“Bir ok attım, kebap oldu.”Halk şaşkınlıkla bakarken Molla durumu kurtarır:“Şehzademiz bir kuşu vurdu, çeliğin kayaya çarpmasıyla ateş çıktı, kuş da pişti, kebap oldu.”Ardından şehzade yine konuşur:“Bir ok attım, göl oldu.”Molla bir kez daha durumu toparlar:Sonunda şehzade bir kez daha konuşur:“Bir ok attım, aşure oldu.”Bu defa molla ne kadar düşünse de izah bulamaz ve Sultan’a dönerek,“Kebap meselesini hallettik, sel meselesini hallettik ama aşure de nereden çıktı hünkârım?”diyerek pes eder.Arınç, hikayenin sonunda şu ifadeleri kullandı: