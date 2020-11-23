Bülent Arınç istifa edecek mi?

Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde Habertürk’te katıldığı programda, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili tartışmalara neden olan açıklamalarda bulunmuştu.





"NE OLUR OKUYUN!"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç programda, "Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun." dedi.





"ALLAH BELASINI VERSİN"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve AKPli Bülent Arınç'ın bu sözleri MHP ve AKP'de yoğun tepkilere neden oldu.





Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hendek- Çukur olaylarında 'Hendek kazanların alnından öpüyorum', 'Şanlı direniş gösteriyorlar' diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin." yazarak Arınç'a tepki göstermişti.