Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç resmen istifa etti /24 Kasım 2020 16:06

Bülent Arınç resmen istifa etti

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İçimizde fitne ateşi yakmak istiyorlar." sözlerinin akabinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Arınç yaptığı açıklamada, "Ayrılma talebimi Cumhurbaşkanımıza ilettim, uygun gördüler." dedi.

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İşadamı Osman Kavala ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine dair açıklamalar yapan Arınç'a Erdoğan cevap vermişti: "Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü’lerimizin ölümüne sebep olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Erdoğan'ın sözlerinden dolayı çok rencide olduğunu belirterek, istifa söylentilerine dair "Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım." demişti.
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