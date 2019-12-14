Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç’tan yeni parti açıklaması /14 Aralık 2019 16:10

Bülent Arınç’tan yeni parti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, yeni parti çalışmalarıyla ilgili , "Ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi AKP’li Bülent Arınç, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ilan ettiği yeni partisi Gelecek Partisi ile ilgili açıklamalar yaptı, Arınç, "Ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim” şeklinde konuştu.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) düzenlediği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'ne katılan Arınç, toplantının sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu öncülüğünde Gelecek Partisi'nin kurulduğunun hatırlatılması üzerine Arınç, bunu basından takip ettiğini belirterek, "Kısmen konuşmaları da dinledim. Kurucusu geçmiş başbakanımızdır. Birlikte de çalıştık. Ancak ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim. Halen bu düşüncedeyim. Bu düşüncemi ifade ettikten sonra kurulan parti hakkında herhangi bir beyanda bulunmayacağım." ifadelerini kullandı.

Arınç, gazetecilerin, Ali Babacan'ın da parti kuracağını hatırlatması üzerine, "Anlaşılıyor ki bir başka parti daha kurulacak. Türk siyaseti kendi mecrasında böyle bir çalışmayı görecek. Ben AK Parti'nin güçlenmesini, AK Parti iktidarının devam etmesini, Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı statüsünün korunmasını isteyen bir insanım. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim." diye konuştu. 
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