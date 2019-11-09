Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç'ın damadı hakkında yeni gelişme /09 Kasım 2019 22:50

Bülent Arınç'ın damadı hakkında yeni gelişme

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında beraat kararı verilmişti. Söz konusu bu karar sonrasında başsavcılık, kararın bozulması talebiyle başvuruda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında verilen beraat kararına itiraz edildi. Başsavcılık, kararın bozulması talebiyle istinafa başvurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu. Beraat kararının başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak alındığı belirtildi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında dava açılan Ekrem Yeter, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı. Mahkeme, 17 Ekim’de görülen celsede Yeter hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.
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