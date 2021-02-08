Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyesi Bülent Arınç, isim vermeden AKP'nin temsil ettiği siyasi İslam'ın ne kadar hazin bir hâle düştüğünü şu sözlerle özetledi: "Bizim bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağrur olmasıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız."





Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, kapatılan Refah Partisi'nin eski genel başkanı Necmeddin Erbakan’ın arkadaşlarından ve eski devlet bakanlarından Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında bir konuşma yaptı.





"DÜNÜN MÜCAHİTLERİ, ÖNCE MÜTEAHHİT, SONRA MÜŞAHİT OLDU"





Arınç konuşmada, “Bugün bizim en büyük sıkıntımız dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi. Ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık topluluk var karşımızda. Toplasan, 100 binleri toplasan içinden bile Fehim Adak çıkmaz. Bugün böyle bir kaht-ı ricalin içindeyiz." ifadelerini kullandı.

AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Arınç üç ay sonra sessizliğini bozdu.

Arınç, 19 Kasım 2020'de Habertürk TV'de hâkim ve savcılara seslenerek, “Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi olabilir. Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Delil uyduramazsınız. Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri.” demişti.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildir." sözleri üzerine Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan (YİK) istifa etmişti.

