Samanyolu Haber /Politika / Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın! /08 Şubat 2021 11:33

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

"Delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" çıkışının akabinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının yolsuzluk bataklığına sürüklendiğini söyledi.

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyesi Bülent Arınç, isim vermeden AKP'nin temsil ettiği siyasi İslam'ın ne kadar hazin bir hâle düştüğünü şu sözlerle özetledi: "Bizim bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağrur olmasıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız." 

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, kapatılan Refah Partisi'nin eski genel başkanı Necmeddin Erbakan’ın arkadaşlarından ve eski devlet bakanlarından Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında bir konuşma yaptı. 

"DÜNÜN MÜCAHİTLERİ, ÖNCE MÜTEAHHİT, SONRA MÜŞAHİT OLDU"

Arınç konuşmada, “Bugün bizim en büyük sıkıntımız dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi. Ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık topluluk var karşımızda. Toplasan, 100 binleri toplasan içinden bile Fehim Adak çıkmaz. Bugün böyle bir kaht-ı ricalin içindeyiz." ifadelerini kullandı.
AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Arınç üç ay sonra sessizliğini bozdu.
 
Arınç, 19 Kasım 2020'de Habertürk TV'de hâkim ve savcılara seslenerek, “Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi olabilir. Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Delil uyduramazsınız. Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri.” demişti. 

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildir." sözleri üzerine Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan (YİK) istifa etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın! Sonraki Haber >>

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Böyle soğuk olur mu?

Böyle soğuk olur mu?

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:17