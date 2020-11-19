Bülent Arınç'tan Demirtaş açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabı okuduğunu açıkladı. Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu eleştirdi.





Arınç, Habertürk'te, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili "Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" yorumunu yaptı.





"Osman Kavala'nın tahliye edilmesi lazım"





İş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım!" diyerek savcılara çağrıda bulundu.





Arınç, Kürt meselesine de değinerek şu ifadeleri kullandı:





"Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. 1980'de Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlar sonra hepimizin "Devran" hikayelerinden okumamız lazım. Çözüm sürecinde bazı isimlerin tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da tahliyesi sağlanabilir. Mahkemeler, yargıçlar özgürlükçü düşüncesiler."