Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan facianın sorumluluğu için dikkat çeken çıkış: 'Sorumlu Turizm Bakanlığı' /25 Ocak 2025 20:19

Arınç'tan facianın sorumluluğu için dikkat çeken çıkış: 'Sorumlu Turizm Bakanlığı'

Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında sorumluluk tartışmaları gündemden düşmezken, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Arınç, sorumluluğun bakanlıkta olduğuna işaret etti.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaş hayatını kaybetti. Felaketin ardından sorumluluk tartışmaları gündemde önemli bir yer edinirken, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’tan çarpıcı bir çıkış geldi.

Konuya ilişkin Elips TV’de açıklamalarda bulunan Arınç, yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtirken ihmallerin çizdiği sonuçlar doğurduğunu söyledi. Arınç, olayın sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunun altını çizdi.

Eski TBMM Başkanı Arınç, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu olayın sorumlusu Turizm Bakanlığı’dır. Denetim eksikliği ve gerekli önlemlerin alınmaması bu trajediye zemin hazırlamıştır” diye konuştu.

BELEDİYE VE BAKANLIK TOPU BİRBİRLERİNE ATMIŞTI

Faciadan saatler sonra ilk açıklamasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorumluluğun Bolu Belediyesi itfaiyesinde olduğunu iddia etmiş, buna karşın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da denetimden bakanlığın sorumlu olduğuna işaret etmişti.
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